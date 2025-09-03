晴時多雲

娛樂 最新消息

史特龍強勢回歸《塔爾薩之王》！開心神盾局長加盟「終於等到這一天」

席維斯史特龍主演的黑幫影集《塔爾薩之王》第3季強勢回歸。（CATCHPLAY+ 提供）席維斯史特龍主演的黑幫影集《塔爾薩之王》第3季強勢回歸。（CATCHPLAY+ 提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡提名男星、一代動作硬漢席維斯史特龍主演的黑幫影集《塔爾薩之王》第3季強勢回歸，「神盾局長」山繆傑克森也加盟演出，飾演羅素李華盛頓二世，與史特龍飾演的德懷特因在監獄共同服刑10年而建立兄弟情誼，卻被紐約犯罪家族倫澤第指派徹底殲滅德懷特的勢力。

這部由《黃石公園》主創泰勒謝里丹監製的硬派犯罪影集，以犀利又不失幽默的爽片節奏，加上史特龍兼具懷舊英雄氣質與硬漢姿態的魅力演繹，自開播以來廣受好評。前兩季在CATCHPLAY+ 上架後不僅收視熱度居高不下，更長據觀看排行前十名。

席維斯史特龍（左）很開心在《塔爾薩之王》第3季飆戲山繆傑克森。（CATCHPLAY+ 提供）席維斯史特龍（左）很開心在《塔爾薩之王》第3季飆戲山繆傑克森。（CATCHPLAY+ 提供）

在全新第3季中，隨著德懷特帝國版圖不斷擴張，他與夥伴所面臨的危機也日益升高。對於山繆傑克森的加入，史特龍也開心表示：「終於等到這一天！」兩人攜手的戲碼不僅為第3季增添看點，更為後續衍生影集《NOLA King》揭開序幕。

驚悚新作《鯊人魔》將於CATCHPLAY+ 獨家上架。（CATCHPLAY+ 提供）驚悚新作《鯊人魔》將於CATCHPLAY+ 獨家上架。（CATCHPLAY+ 提供）

《塔爾薩之王》第3季將於9月22日起，全台只在CATCHPLAY+影音平台，每週一下午5點同步跟播上架最新集數。此外，CATCHPLAY+ 本月新片同樣精采可期。包括9月17日獨家上架的驚悚新作《鯊人魔》，9月5日上架的話題之作《喵的奇幻漂流》，還有導演楊雅喆大膽新作《破浪男女》、台法合拍的美食劇情片《謎宴》、取材自著名凶宅的靈異恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》、懸疑驚悚韓片《厄廈》接連登場。

還有《可憐的東西》希臘名導尤格藍西莫早期必看經典《非普通教慾》（數位修復版）與《小王子 經典10週年重返大銀幕》也將同步推出，讓觀眾一次收齊驚悚、話題、經典與溫馨的多元片單。

點圖放大body

