晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題報導）鬼月涼一下?盤點PTT鄉民流傳「真實經驗鬼故事」

PTT上有很多源自真實經驗的鬼故事。（示意圖，翻攝自pixabay）PTT上有很多源自真實經驗的鬼故事。（示意圖，翻攝自pixabay）

〔娛樂頻道／專題報導〕農曆七月鬼門開這段期間除了有不少民間習俗禁忌外，在這個月份講起鬼故事總是特別有「涼意」，本篇特別精選在PTT「媽佛（marvel）版」廣為流傳的超毛故事或撞鬼經驗，夏夜來上一篇或許還可以不用吹冷氣。

殺我，不然我殺死你
超毛指數：★★★★★
媽佛版經典貼文之一，最毛的點在於原PO敘述的相當仔細，且是找得到文內所提的地點與照片的，可以說是「毛上加毛」，該故事一共分成6篇，甚至在5年前原PO還有更新現況，也因為其充滿真實性的筆觸讓這篇成為許多人心中難忘的故事。

台北某診所
超毛指數：★★★★☆
故事和標題一樣就發生在台北的某診所，源自於診所內「有問題的地下室」，貼文曝光後也吸引網友們朝聖，紛紛直呼很可怕。

傍晚不要在田間慢跑
超毛指數：★★★★☆
該篇雖是創作文卻因為流暢又詳細的敘述成為許多人心中的超毛經典，故事是發生在田間跑步時遇到的靈異經歷，看似尋常的黃昏景色，卻暗藏詭異氣氛。故事特別讓人毛的是，閱讀後會開始懷疑「平常經過的田間小路」是不是也有看不見的存在。

原PO在某次開車的途中，憑空少了5分鐘的記憶。（示意圖，翻攝自pixabay）原PO在某次開車的途中，憑空少了5分鐘的記憶。（示意圖，翻攝自pixabay）

消失的5分鐘
超毛指數：★★★★☆
有時候開夜車總是會毛毛的...這則故事描述原PO某天在開車時經歷了短暫的「時間消失」，當下明明沒做什麼，卻憑空少了5分鐘的記憶。讀者在跟著敘述走時，也會陷入「到底發生了什麼」的不安感。

亡者參加葬禮
超毛指數：★★★☆☆
故事聚焦在一場葬禮，最令人發毛的地方，是有家人聲稱「看見已故的亡者」出現在儀式中，逼真的募集敘述令人毛骨悚然。

其他還有像是貓仙「被下貓神咒的詭異經驗」、「黑教堂」、「日本怪談:REAL」、「不眠山」、「哥哥的女友是25歲的兒童」等都是經典貼文，有的貼文雖然超過10年以上，至今仍廣為流傳，每次閱讀都會毛毛的呢～

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中