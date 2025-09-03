古裝男神竟是「佔有狂魔」 霸道強吻初戀女神惹瘋全網

田曦薇在《子夜歸》飾演傲嬌貓妖「武禎」。（Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕許凱在Disney+古裝奇幻愛情劇《子夜歸》意外發現田曦薇的「貓妖」身份，田曦薇因不願許凱兩難，殘酷提出和離，許凱卻飆演技上演「強制愛」戲碼，一向禁慾的天師瞬間化身佔有狂魔，情感爆發讓歸密們直呼只能在「玻璃渣裡找糖」。

許凱在《子夜歸》飾演捉妖天師「梅逐雨。（Disney+提供）

田曦薇在《子夜歸》飾演傲嬌貓妖「武禎」。（Disney+提供）

《子夜歸》劇情進入高潮轉折，當捉妖天師梅逐雨（許凱 飾）與傲嬌貓妖武禎（田曦薇 飾）的身份真相大白，武禎體內的「詭嬰」竟是害死梅逐雨父母的元凶，讓本該甜蜜的新婚夫妻瞬間陷入命運對立。面對殘酷現實，武禎心痛提出和離，梅逐雨卻無法接受，瞬間難過到捏碎手中杯子，深情告白「我想糾纏妳」、「把我帶到這世俗紅塵的人是妳，妳不能就這樣把我拋下」。一向情緒內斂的梅逐雨直接將武禎摟入懷中強吻，與先前溫柔的渡氣吻、纏綿的浴室吻形成強烈對比，這段帶著佔有慾與絕望的激吻戲碼，成功展現角色內心的愛恨糾葛。

請繼續往下閱讀...

許凱在《子夜歸》飾演捉妖天師「梅逐雨。（Disney+提供）

「初戀女神」田曦薇在哭戲方面同樣表現亮眼，面對心愛之人卻無法相守的痛苦，50秒落淚片段在社群媒體引發熱烈討論，田曦薇更親自在微博分享該片段並寫下「小貓，妳在後悔什麼呢？」獲得逾11萬網友按讚回應，網友紛紛留言「小貓別哭 我會心疼」、「給貓貓擦眼淚」，展現歸密們對角色的情感投入。

邱心志（右）在《子夜歸》與許凱（左）的師徒訣別橋段虐翻全網。（Disney+提供）

《子夜歸》即將進入最後高潮，梅逐雨決心拋下一切與武禎結為連理，並前往栽培自己的「常羲宮」訣別。飾演常羲宮前任掌門，也是梅逐雨師傅的「四清」由憑電視劇《笨小孩》獲金鐘36戲劇節目最佳男主角獎的邱心志主演，邱心志接連演出Disney+爆款劇《與鳳行》、《大奉打更人》後，這回又在《子夜歸》貢獻動人特別演出，精湛演技獲劇迷肯定。

除了主線甜虐戀外，《子夜歸》的支線CP同樣精彩，梅四（易大千 飾）與柳太真（王佳怡 飾）因換身術而產生的身份互換橋段既搞笑又甜蜜，兩人在玉真坊文人雅集上的心動時刻讓觀眾直呼「副CP也超好嗑」！而霜降（單敬堯 飾）與斛珠（范詩然 飾）的古靈精怪互動，更是為揪心劇情增添不少輕鬆氛圍。

古裝奇幻愛情劇《子夜歸》已在Disney+熱播中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法