晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

古裝男神竟是「佔有狂魔」 霸道強吻初戀女神惹瘋全網

田曦薇在《子夜歸》飾演傲嬌貓妖「武禎」。（Disney+提供）田曦薇在《子夜歸》飾演傲嬌貓妖「武禎」。（Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕許凱在Disney+古裝奇幻愛情劇《子夜歸》意外發現田曦薇的「貓妖」身份，田曦薇因不願許凱兩難，殘酷提出和離，許凱卻飆演技上演「強制愛」戲碼，一向禁慾的天師瞬間化身佔有狂魔，情感爆發讓歸密們直呼只能在「玻璃渣裡找糖」。

許凱在《子夜歸》飾演捉妖天師「梅逐雨。（Disney+提供）許凱在《子夜歸》飾演捉妖天師「梅逐雨。（Disney+提供）

田曦薇在《子夜歸》飾演傲嬌貓妖「武禎」。（Disney+提供）田曦薇在《子夜歸》飾演傲嬌貓妖「武禎」。（Disney+提供）

《子夜歸》劇情進入高潮轉折，當捉妖天師梅逐雨（許凱 飾）與傲嬌貓妖武禎（田曦薇 飾）的身份真相大白，武禎體內的「詭嬰」竟是害死梅逐雨父母的元凶，讓本該甜蜜的新婚夫妻瞬間陷入命運對立。面對殘酷現實，武禎心痛提出和離，梅逐雨卻無法接受，瞬間難過到捏碎手中杯子，深情告白「我想糾纏妳」、「把我帶到這世俗紅塵的人是妳，妳不能就這樣把我拋下」。一向情緒內斂的梅逐雨直接將武禎摟入懷中強吻，與先前溫柔的渡氣吻、纏綿的浴室吻形成強烈對比，這段帶著佔有慾與絕望的激吻戲碼，成功展現角色內心的愛恨糾葛。

許凱在《子夜歸》飾演捉妖天師「梅逐雨。（Disney+提供）許凱在《子夜歸》飾演捉妖天師「梅逐雨。（Disney+提供）

「初戀女神」田曦薇在哭戲方面同樣表現亮眼，面對心愛之人卻無法相守的痛苦，50秒落淚片段在社群媒體引發熱烈討論，田曦薇更親自在微博分享該片段並寫下「小貓，妳在後悔什麼呢？」獲得逾11萬網友按讚回應，網友紛紛留言「小貓別哭 我會心疼」、「給貓貓擦眼淚」，展現歸密們對角色的情感投入。

邱心志（右）在《子夜歸》與許凱（左）的師徒訣別橋段虐翻全網。（Disney+提供）邱心志（右）在《子夜歸》與許凱（左）的師徒訣別橋段虐翻全網。（Disney+提供）

《子夜歸》即將進入最後高潮，梅逐雨決心拋下一切與武禎結為連理，並前往栽培自己的「常羲宮」訣別。飾演常羲宮前任掌門，也是梅逐雨師傅的「四清」由憑電視劇《笨小孩》獲金鐘36戲劇節目最佳男主角獎的邱心志主演，邱心志接連演出Disney+爆款劇《與鳳行》、《大奉打更人》後，這回又在《子夜歸》貢獻動人特別演出，精湛演技獲劇迷肯定。

除了主線甜虐戀外，《子夜歸》的支線CP同樣精彩，梅四（易大千 飾）與柳太真（王佳怡 飾）因換身術而產生的身份互換橋段既搞笑又甜蜜，兩人在玉真坊文人雅集上的心動時刻讓觀眾直呼「副CP也超好嗑」！而霜降（單敬堯 飾）與斛珠（范詩然 飾）的古靈精怪互動，更是為揪心劇情增添不少輕鬆氛圍。

古裝奇幻愛情劇《子夜歸》已在Disney+熱播中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中