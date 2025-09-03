蕭敬騰大咖岳父急送加護病房 老婆Summer揪心回應了

資深藝人林光寧（前）與知名經紀人女兒Summer（後）。（台北經紀人交流協會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧，昨驚傳因身體不適緊急送醫，女兒Summer忙碌奔波一整天，深夜在社群平台向外界報平安，透露父親的最新狀況。

Summer表示：「晚上11點回到家坐下來，才吃了今天的第一餐。謝謝各位親友的關心，若沒有及時回覆請見諒。爸爸目前在加護病房治療中，具體原因仍在觀察，謝謝醫療團隊的努力，我們會繼續加油！」

蕭敬騰與經紀人老婆Summer。（翻攝臉書）

據了解，昨天蕭敬騰也陪同妻子Summer在醫院守候，心情相當焦急，期盼岳父能早日康復。

今年75歲的林光寧是資深藝人，年輕時就加入「雷鳥合唱團」，擔任貝斯手與吉他手，之後也跨足戲劇，參演過《猛鬼山墳》、《家有仙妻》等作品。他的女兒Summer則是演藝圈知名經紀人，當年一手捧紅蕭敬騰，兩人後來相識相戀，最終修成正果。

