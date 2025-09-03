晴時多雲

娛樂 最新消息

印尼影史最賣座神片千萬觀眾見證感動！獲副總統與公家部門高度肯定

《夢想巨無霸》在印尼上映短短60天，就創下千萬觀賞人次佳績。（采昌提供）《夢想巨無霸》在印尼上映短短60天，就創下千萬觀賞人次佳績。（采昌提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由印尼新銳導演瑞安阿德里安迪首度執導的動畫長片《夢想巨無霸》，甫上映就橫掃票房，成為印尼有史以來最賣座電影，更一舉刷新東南亞各國的動畫電影最高票房紀錄，掀起現象級觀影熱潮，還受印尼副總統與文化、教育部門的高度肯定，以及眾多教育專家的聯合推薦，視為兼具娛樂性與教育價值的教學典範。

該片歷時5年打造，集結超過兩百位動畫師、技術工程師、音樂家與視覺藝術家共同創作，完成了一部真正屬於印尼、也屬於全亞洲的驕傲之作。故事描述主角「東東」是一位個性內向，又因為身材與外貌常遭同儕嘲笑與排擠的男孩。某天，他意外展開一段奇幻冒險，並在過程中學會勇敢面對自我、接納差異、團結他人，也找回屬於自己的光芒。

《夢想巨無霸》透過精緻畫風、細膩色彩與魅力角色，讓各個年齡層觀眾都能找到感動與啟發。（采昌提供）《夢想巨無霸》透過精緻畫風、細膩色彩與魅力角色，讓各個年齡層觀眾都能找到感動與啟發。（采昌提供）

表面上，本片是一部充滿童趣的冒險電影，但本質上更像一面鏡子，映照出每個人在成長過程當中，曾經經歷的自我懷疑與不被理解。導演用最溫柔的方式說出最深刻的情感，不靠炫目的特效，也不靠劇烈的動作場面，而是透過細膩的情節與真摯的情感，深深打動觀眾的心。

面對本片創下歷史級票房成就，喜劇演員出身、首度執導動畫長片的導演萊恩阿德里安迪也感性表示：「這是一個簡單的故事，卻得到千萬觀眾真心的回應。這個曾經遙不可及的數字，如今化為現實。謝謝你們的信任，讓一個平凡的故事，變得不凡而有意義。」

《夢想巨無霸》確定於10月3日中秋連假隆重登上台灣大銀幕，並同步推出原文與中文配音版本，邀請大小觀眾一同走進戲院，體驗這場充滿歡笑與淚水的溫暖冒險。

《夢想巨無霸》中文版正式預告：




