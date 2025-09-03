八點檔女神豁出去！ 比基尼首秀慘遇大姨媽 胸貼沒用...尷尬內幕流出

游詩璟瘦身5公斤，穿比基尼亮相《百味人生》。（擷取自YouTube）

〔記者李紹綾／台北報導〕游詩璟在三立八點檔《百味人生》飾演江宏恩的情婦「嘉嘉」，劇中有下水橋段，她首次挑戰穿比基尼上鏡，直喊：「豁出去了！」沒想到拍攝當天竟巧遇生理期，敬業態度可見一斑。

游詩璟瘦身5公斤，穿比基尼亮相《百味人生》。（三立提供）

游詩璟平常愛宅在家，這回為了挑選泳裝，特地出門到店家試穿，她笑說：「我第一次在店裡試穿各種比基尼，店員還懷疑我是不是有特殊需求，眼神好像覺得我在做黑的。」她甚至購入各式胸貼，研究「比基尼線」，做足準備，也圓了人生第一次的體驗。

請繼續往下閱讀...

游詩璟在三立八點檔《百味人生》飾演江宏恩的情婦「嘉嘉」。（翻攝自臉書）

游詩璟刻意減重三個月，成功瘦下5公斤， 她自嘲：「胸部縮水了，但還好腰線和馬甲線還在。」泳裝戲連拍兩天，她全副武裝，甚至準備了NuBra，希望帶給觀眾驚豔效果。事後她在社群透露：「當天正好是生理期第三天，結果…NuBra和胸貼都沒用上，因為我不知道要怎麼貼才不會露出來。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法