娛樂 最新消息

蕾菈二度離婚！曾與湯宇涉毒鞠躬道歉「3年婚姻畫句點」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber蕾菈昨（2日）晚間宣布與DJ湯宇結束3年婚姻，強調雙方是經過溝通後的和平分開，震撼網路。事實上，2人於2023年才因涉吸食毒品遭警方調查，隨後一起露面道歉坦言會共同面對並承諾改過，如今卻傳出婚姻破局，令外界感嘆。

蕾菈（左）與湯宇2023年曾因涉及吸食毒品拍片向外界道歉。（翻攝自YouTube）蕾菈（左）與湯宇2023年曾因涉及吸食毒品拍片向外界道歉。（翻攝自YouTube）

蕾菈與湯宇2021年認愛，隔年閃婚，婚後也經常在社群分享互動，展現甜蜜日常。然而2023年爆發毒品風波，2人一同鞠躬致歉，畫面一度成為社會焦點。蕾菈當時公開表示「願意承擔」，強調夫妻會攜手度過難關，還在現場流下眼淚。如今她在貼文中卻說「我們沒有誰對誰錯，只是走到分岔口」，讓不少網友直呼「好唏噓」。

回顧當年再婚時，蕾菈強調「嫁給湯宇不是衝動」，更甜喊對方是「最感性、最懂自己的人」。蕾菈也曾勇敢反擊外界酸言「買一送一」，直言離婚女性不該被貼標籤。此次第二度離婚，蕾菈雖強調和平，但因過去的毒品風波與公開道歉仍留在輿論記憶裡，使這段3年婚姻的結束再度引起熱烈討論。

