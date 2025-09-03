蕾菈二度離婚 3年前再婚湯宇曾說「不是衝動」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber蕾菈昨（2日）晚間突然宣布與DJ丈夫湯宇結束3年婚姻，消息震撼網路。她強調這不是衝動或爭吵的結果，而是雙方長時間溝通後做出的和平決定。回顧她3年前再婚時，蕾菈就曾說「嫁給湯宇不是衝動，而是憧憬」。

蕾菈（左）和湯宇宣布離婚。（翻攝自IG）

蕾菈在2021年認愛湯宇，隔年便閃婚登記。當時她感性表示，「阿湯是我遇過最愛哭、最感性、對我最好的男人，擁抱了每一次潰堤的我。」她還特別強調，自己是深思熟慮後才決定再婚，而非一時衝動。如今這段婚姻畫下句點，讓不少網友感嘆世事難料。

事實上，蕾菈曾有過一段婚姻並育有1女，當年宣布再婚時也遭受外界酸語，有人甚至攻擊她「買一送一」。對此，她正面回應，「為什麼離過婚的女性越來越弱勢？離婚不是錯，單親更不是原罪。」她勇敢反擊標籤化言論，獲得許多女性網友力挺。

蕾菈也曾坦言，離婚後長達6、7年時間裡一直懼怕婚姻，擔心再度受傷。但她仍願意在2022年邁向人生新階段，說服自己「感情沒有絕對跟永遠」，選擇把握當下。如今，她與湯宇以和平分開收場，呼應了她過去的信念：「未來無法預測，但曾經真心愛過就是值得。」

