G奶二壘妹狂秀濕身照 側轉渾圓雙峰遮不住

「二壘妹」江宛庭曬出一系列洗澡美照。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「二壘妹」江宛庭近日在社群大秀濕身照，她穿著連身泳衣站在蓮蓬頭下，任由水滴打在她的身上，不但讓泳衣緊貼著她的曲線，當她側過身來，G罩杯上圍也更加顯眼。

二壘妹近日上傳的洗澡系列照，還很曖昧寫著「洗澡被偷拍……才怪！誰洗澡會化妝」。（翻攝自Threads）

學生時期受邀到亞洲冬盟擔任開球者的江宛庭，因為太過緊張，竟把球投到二壘，也獲得「二壘妹」稱號。經常在社群分享生活點滴和美照的她，近日上傳的洗澡系列照，還很曖昧寫著「洗澡被偷拍……才怪！誰洗澡會化妝」，讓人見識到她的古靈精怪。

二壘妹刻意側轉身體，讓G罩杯巨乳更加明顯。（翻攝自Threads）

畫面中的二壘妹一頭秀髮被水打濕，她表情自然地看向鏡頭，同時全方位無死角的從各個角度拍下不同美感，讓許多網友熱喊：太辣了。

很多人目光都放在她雄偉的G奶上頭，由於二壘妹穿著的黑色連身泳裝剪裁低胸，恰到好處的襯托出豐胸、細腰，素色無過多裝飾更帶給人一種學生妹的清純素雅，恰好激盪出純慾感，迷倒無數男性。

二壘妹正面入鏡，低胸設計讓G奶和乳溝都展現在眼前。（翻攝自Threads）

