晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

G奶二壘妹狂秀濕身照 側轉渾圓雙峰遮不住

「二壘妹」江宛庭曬出一系列洗澡美照。（翻攝自Threads）「二壘妹」江宛庭曬出一系列洗澡美照。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「二壘妹」江宛庭近日在社群大秀濕身照，她穿著連身泳衣站在蓮蓬頭下，任由水滴打在她的身上，不但讓泳衣緊貼著她的曲線，當她側過身來，G罩杯上圍也更加顯眼。

二壘妹近日上傳的洗澡系列照，還很曖昧寫著「洗澡被偷拍……才怪！誰洗澡會化妝」。（翻攝自Threads）二壘妹近日上傳的洗澡系列照，還很曖昧寫著「洗澡被偷拍……才怪！誰洗澡會化妝」。（翻攝自Threads）

學生時期受邀到亞洲冬盟擔任開球者的江宛庭，因為太過緊張，竟把球投到二壘，也獲得「二壘妹」稱號。經常在社群分享生活點滴和美照的她，近日上傳的洗澡系列照，還很曖昧寫著「洗澡被偷拍……才怪！誰洗澡會化妝」，讓人見識到她的古靈精怪。

二壘妹刻意側轉身體，讓G罩杯巨乳更加明顯。（翻攝自Threads）二壘妹刻意側轉身體，讓G罩杯巨乳更加明顯。（翻攝自Threads）

畫面中的二壘妹一頭秀髮被水打濕，她表情自然地看向鏡頭，同時全方位無死角的從各個角度拍下不同美感，讓許多網友熱喊：太辣了。

很多人目光都放在她雄偉的G奶上頭，由於二壘妹穿著的黑色連身泳裝剪裁低胸，恰到好處的襯托出豐胸、細腰，素色無過多裝飾更帶給人一種學生妹的清純素雅，恰好激盪出純慾感，迷倒無數男性。

二壘妹正面入鏡，低胸設計讓G奶和乳溝都展現在眼前。（翻攝自Threads）二壘妹正面入鏡，低胸設計讓G奶和乳溝都展現在眼前。（翻攝自Threads）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中