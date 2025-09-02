晴時多雲

娛樂 最新消息

台AV女優看診瀏海突被掀 崩潰喊：比裸奔還赤裸

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅Tiny Lu（胎尼）去年跨足日本AV界，今年初更在當地二度出道。她平時常透過社群與粉絲分享生活點滴，今（2日）卻在IG限時動態透露一段就醫插曲，讓她忍不住大呼超崩潰。

胎尼因連日過勞導致頭痛、眼壓高，跑診所看診。（翻攝自IG）

胎尼這幾天因過度疲勞導致頭痛不已，加上眼壓過高，視線一度出現一半灰黑的異狀，才趕緊跑去診所檢查。沒想到看診時遇到一位年紀較長的醫師，竟突然伸手把她的妹妹頭瀏海撩開，還直接用手碰她額頭，讓她嚇得當場僵住，「防護罩被打開，比在大街上裸奔還要赤裸欸！」

胎尼透露就醫驚魂，直呼瀏海被掀比在大街上裸奔還赤裸。（翻攝自IG）

更讓她傻眼的是，醫師先用最傳統的方式測試體溫，確認沒有發燒後，才慢條斯理拿出耳溫槍來量。胎尼心裡吐槽：「靠邀這不就有科技的東西可以用嗎」，完全搞不懂為什麼不一開始就使用現代儀器。

雖然過程滿是驚嚇與無奈，但她也特別澄清，並沒有覺得對方有任何不妥舉動，「我確實沒覺得他想吃豆腐」，反而像是父親摸女兒額頭、確認沒事後鬆一口氣的反應，只是自己實在難以習慣這樣的「原始」問診方式。

胎尼在社群分享這次看診的插曲。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

