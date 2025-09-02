晴時多雲

娛樂 最新消息

國片推手金百倫9／20校園「開課」 分享影視創業挑戰

金盞花大影業創辦人金百倫，9/20將到致理科技大學分享影視創業的挑戰與經驗。（新北市青年局提供）金盞花大影業創辦人金百倫，9/20將到致理科技大學分享影視創業的挑戰與經驗。（新北市青年局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕票房破億的《當男人戀愛時》、《關於我和鬼變成家人的那件事》國片推手，金盞花大影業創辦人金百倫受新北市政府青年局邀請，9月20日下午2點將到致理科技大學舉行「新北有課UKO」名人講座，她以「理性與感性的平衡─我的影視創業路」為題，分享職涯跨界到影視創業的挑戰與經驗。

金百倫畢業於政大地政系，她曾坦言，畢業後一路摸索自身職涯，做過網路新創產業，開過咖啡廳，也做過航空公司的總經理特助等工作，30歲時毅然轉戰影視產業，憑藉故事開發與資源整合能力，帶領團隊打造出部部兼具票房與口碑的影視作品。

新北市青年局長邱兆梅表示，「新北有課UKO」名人講座的核心精神，是希望藉不同領域的職人故事，讓青年能夠看見更多職涯發展的可能性，像影視產業的光鮮亮麗與多變，吸引許多青年，但對如何產製出一齣電影、及幕後工作仍相對陌生，透過名人說法，青年更能深入認識產業全貌，也能學習如何將自身專業轉化為跨界優勢，相關活動與報名資訊，可至新北青年局官網查詢。

點圖放大header
點圖放大body

