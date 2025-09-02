曾之喬認了「私下偏肉麻」 拒絕同台辰亦儒...原因曝光

曾之喬今出席品牌活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾之喬與辰亦儒愛情長跑10年，2020年步入家庭，今年2月兩人成為新手爸媽。她今（2日）出席品牌活動，被問是否會與老公合體出席公開活動，她直言：「還好耶！我不太喜歡。」兩人偏好私下放閃，工作上則不會。

曾之喬表示，她和老公天生親密感強，平時會與父母擁抱、親吻臉頰，「我們在家人、朋友眼裡算是偏肉麻的，可是工作上完全不會想要特別展現或分享。」若因工作同台，她會覺得很奇怪，「對我來講，不想要受到那麼多矚目。」

曾之喬與老公辰亦儒偏好私下放閃，工作上則不會。（記者胡舜翔攝）

先前曾之喬在社群公開私下坐在辰亦儒大腿的影片，她笑說那是偶然在咖啡廳遇見老公，並非刻意設計，「覺得很可愛就留下來」，更透露老公行程單純，「十年如一日，不太需要報行蹤」，讓她很放心。至於復出計畫，她坦言近年特別在意與女性成長相關的題材，「時間過太快，不小心就3、4年沒拍戲，所以會更慎重挑劇本。」

近來「配方奶」議題引發討論，曾之喬表示自己才剛得知新聞，強調「媽媽們都是為了小孩好，但一定要量力而為」。她坦言幾乎沒有親餵經驗，因體質關係母乳分泌不足，「當時壓力很大，生產完賀爾蒙變化多，情緒也很奇怪」，但她早有心理準備，透過「寫信給自己」的方法自我鼓勵。雖未親餵成功，但在醫生建議下選擇放下，兒子依然健康成長。

曾之喬透露自己產後腦袋像糨糊，講話無法組織清楚。（記者胡舜翔攝）

被問是否經歷產後憂鬱，曾之喬說：「應該沒有到憂鬱，但確實情緒怪怪的」。她形容產後腦袋像糨糊，講話無法組織清楚，「一輩子都是伶牙俐齒的人，突然覺得很害怕」，甚至過馬路或拿刀時，都會懷疑自己會不會犯錯，「有個恐怖的聲音一直出現」。幸好辰亦儒陪伴在旁，不斷溫柔安撫「妳做得很好，家裡很安全」，讓她逐漸走出焦慮。

曾之喬分享自己的哺乳經驗，坦言別人對她說「放輕鬆」反而覺得壓力更大。（記者胡舜翔攝）

談到哺乳經驗，曾之喬笑言：「發奶食物對我沒什麼用。」她更怕別人對她說「放輕鬆」三字，「那句話一點都不輕鬆，反而讓壓力更大」，所幸身邊親友尊重她的選擇，從不施壓，「這份支持真的很重要」。

生活方面，曾之喬強調「Me Time」的重要，建議媽媽們就算只有十秒，也能透過深呼吸調整情緒，「照顧自己也是一種必要」。至於育兒挑戰，她保持樂觀：「見招拆招、過關斬將，我碰到困難會請教專業的人，或是和身邊值得討教的人聊一聊，好好的深呼吸，什麼事情都會過去的。」

曾之喬強調「Me Time」的重要，建議媽媽們可以透過深呼吸調整情緒。（記者胡舜翔攝）

被問到是否考慮生二胎，曾之喬笑說：「目前不想這個問題」，對現況相當滿足，「想先好好培養自己」。至於兒子是否有機會與劉品言的女兒「結娃娃親」，她立刻搖頭回應：「這不是我的Style。」

