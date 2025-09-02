6旬邰智源挑戰搶灘 畫面曝光哀喊「快往生」

邰智源全副武裝準備搶灘，讓他臉都嚇歪。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕人氣超高的YouTube節目《木曜4超玩》元老班底邰智源，為了節目真的拚了。今（2）木曜釋出預告短片，表示要慶祝93軍人節，所以曾念過中正國防幹部預備學校、國防大學復興崗校區的邰智源，即使今年60歲，依舊發揮超人力量進行「一日海軍陸戰隊體驗」。

《木曜4超玩》為慶祝93軍人節，讓60歲的邰智源進行一日海軍陸戰隊體驗。（翻攝自YouTube）

從曝光的影片中可以看到邰智源全副武裝，還背上步槍。不過，看起來雄赳赳、氣昂昂的邰智源聽到要去「搶灘」，整個大傻眼，還不斷抱怨自己氣都快喘不過來了，這樣要怎麼去搶灘？邰智源還說自己搶灘都快往生了，不過，網友卻特別期待看到這一幕。

邰智源雖然念過軍校，不過這次拍攝還是讓他覺得快往生了。（翻攝自YouTube）

被木曜稱為「九三軍人節特別企劃大片」的一日海軍陸戰隊體驗，邰智源、民雄等人都會化身陸戰新兵，進駐「登陸戰車大隊」，邰智源將進行體能操練、任務演練，過個紮實的軍人節。

