娛樂 最新消息

接演《戲說台灣》不問細節！簡家瑋定妝才知「角色大翻轉」笑翻全場

〔記者邱奕欽／台北報導〕演員簡家瑋回憶拍《戲說台灣》趣事，他透露當時接戲完全不問單元名稱，也不管角色內容總是爽快答應，直到定妝時才驚覺這回分配到的角色竟然是「虎姑婆」，讓他哭笑不得直喊「屁啦，靠腰嘞！」

簡家瑋接戲未問細節，直到定裝才知要演虎姑婆大傻眼。（翻攝自Threads）簡家瑋接戲未問細節，直到定裝才知要演虎姑婆大傻眼。（翻攝自Threads）

簡家瑋昨（1日）發文分享早年拍攝《戲說台灣》的經歷，他笑說自己當時習慣接戲從不追問細節，這次一樣到了定妝才好奇詢問劇組「請問這單元叫什麼？我要演什麼角色？」製作人回覆「不孝子娶虎姑婆。」他聽聞後先愣了一下，接著追問「那我是演不孝子嗎？」沒想到劇組淡定回答「不是，你是虎姑婆。」

突如其來的角色大翻轉，讓簡家瑋忍不住在發文裡用大白話吐槽「屁啦，靠腰嘞……」突如其來的「口吐芬芳」笑翻所有網友，有粉絲留言大讚他自嘲的幽默感，也有人笑稱想挖出該集重溫，直喊「真的好想看你演虎姑婆！」

點圖放大
點圖放大body

