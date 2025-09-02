美國女星愛上台灣！手舉「Welcome to Taiwan」全網嗨炸

美國女星Jordyn Woods與NBA球星男友唐斯來台。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國女星喬丁伍茲 （Jordyn Woods） 昨（1日）在Threads發文高調示愛台灣，寫下「We❤️Taiwan ! 」並曬出多張照片，包括站在中正紀念堂大忠門前的美照、舉著「Welcome to Taiwan」看板的畫面，以及與Tows在捷運101/世貿站外拍貼機留下的甜蜜合照，瞬間掀起討論。

Jordyn Woods前往中正紀念堂拍下美照。（組合照，翻攝自Threads）

Jordyn Woods此行特別走訪台北地標，曬出的照片包括身穿休閒服裝、背對鏡頭在中正紀念堂自由廣場比出雙手勝利手勢，展現活力一面。她還在音樂活動現場舉著「Welcome to Taiwan（歡迎來台灣）」字樣的手板，笑容滿面與鏡頭互動，傳達對當地的熱情好感。而在捷運101/世貿站外的拍貼機合照裡，她與NBA球星男友唐斯（Karl-Anthony Towns）放閃耍萌，親吻與大笑的畫面，讓粉絲直呼「太甜了」。

Jordyn Woods的貼文與照片釋出後不久，不僅吸引大批台灣粉絲湧入留言「Welcome！」、「超驕傲！」更有國際網友紛紛按讚轉發。Jordyn Woods 以簡單一句「We❤️Taiwan！」傳達喜愛之情，不僅替她的旅台之行留下紀念，更意外成為推廣台灣觀光的新話題。

