晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

aespa回歸主視覺超衝擊 致敬UNO牌、零食包裝

韓國女團aespa即將在9月5日帶著第6張迷你專輯《Rich Man》回歸。（本報合成圖，翻攝自X）韓國女團aespa即將在9月5日帶著第6張迷你專輯《Rich Man》回歸。（本報合成圖，翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團aespa即將在9月5日帶著第6張迷你專輯《Rich Man》回歸，風格強烈的主視覺色彩帶來滿滿話題。有網友從色彩聯想到UNO牌，讓人意外覺得：好像是那麼回事。

NingNing妝容讓氣場全開，給人爆發力十足感覺。（翻攝自X）NingNing妝容讓氣場全開，給人爆發力十足感覺。（翻攝自X）

Giselle以開岔造型強調長腿。（翻攝自X）Giselle以開岔造型強調長腿。（翻攝自X）

aespa第6張迷你專輯收錄6首全新歌曲，日前公開預告片，就能看出她們不走甜美風，帶著懸疑風格又稍有公路電影的預告片，給人驚悚犯罪氛圍。6分鐘的影片，彷彿電影，4名成員隨著場景氛圍，有時冷酷、有時呆萌、有時強悍，讓許多粉絲大呼「好像看了一場電影」。

官方釋出的專輯照片強烈配色被網友指很像UNO牌卡。（本報合成圖，翻攝自X）官方釋出的專輯照片強烈配色被網友指很像UNO牌卡。（本報合成圖，翻攝自X）

有網友故意把成員專輯宣傳照跟多力多滋包裝合成在一起。（翻攝自X）有網友故意把成員專輯宣傳照跟多力多滋包裝合成在一起。（翻攝自X）

這次官方釋出的專輯照片也以黃、紅、綠、藍代表4人，強烈配色被網友指很像UNO牌卡，還有些人抓出多力多滋零食包，感覺很有色彩衝擊感。

Karina剪了不規則瀏海帶著帥氣搖滾風。（翻攝自X）Karina剪了不規則瀏海帶著帥氣搖滾風。（翻攝自X）

Winter的黑眼線讓龐克風味十足。（翻攝自X）Winter的黑眼線讓龐克風味十足。（翻攝自X）

成員們的造型也引發熱烈討論，Giselle以開岔造型強調長腿、Karina剪了不規則瀏海帶著帥氣搖滾風、NingNing妝容讓氣場全開，給人爆發力十足感覺、Winter的黑眼線讓龐克風味十足，每個人都很有特色，讓人更期待迷你專輯到來。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中