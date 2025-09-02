aespa回歸主視覺超衝擊 致敬UNO牌、零食包裝

韓國女團aespa即將在9月5日帶著第6張迷你專輯《Rich Man》回歸。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團aespa即將在9月5日帶著第6張迷你專輯《Rich Man》回歸，風格強烈的主視覺色彩帶來滿滿話題。有網友從色彩聯想到UNO牌，讓人意外覺得：好像是那麼回事。

NingNing妝容讓氣場全開，給人爆發力十足感覺。（翻攝自X）

Giselle以開岔造型強調長腿。（翻攝自X）

aespa第6張迷你專輯收錄6首全新歌曲，日前公開預告片，就能看出她們不走甜美風，帶著懸疑風格又稍有公路電影的預告片，給人驚悚犯罪氛圍。6分鐘的影片，彷彿電影，4名成員隨著場景氛圍，有時冷酷、有時呆萌、有時強悍，讓許多粉絲大呼「好像看了一場電影」。

官方釋出的專輯照片強烈配色被網友指很像UNO牌卡。（本報合成圖，翻攝自X）

有網友故意把成員專輯宣傳照跟多力多滋包裝合成在一起。（翻攝自X）

這次官方釋出的專輯照片也以黃、紅、綠、藍代表4人，強烈配色被網友指很像UNO牌卡，還有些人抓出多力多滋零食包，感覺很有色彩衝擊感。

Karina剪了不規則瀏海帶著帥氣搖滾風。（翻攝自X）

Winter的黑眼線讓龐克風味十足。（翻攝自X）

成員們的造型也引發熱烈討論，Giselle以開岔造型強調長腿、Karina剪了不規則瀏海帶著帥氣搖滾風、NingNing妝容讓氣場全開，給人爆發力十足感覺、Winter的黑眼線讓龐克風味十足，每個人都很有特色，讓人更期待迷你專輯到來。

