娛樂 最新消息

64歲張學友唱一半！遭爆嗓音失控「全額退票」唱片公司回應真實狀況

「歌神」張學友上月底到中國廣東開唱。（資料照，JDS提供）「歌神」張學友上月底到中國廣東開唱。（資料照，JDS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕64歲的「歌神」張學友展開「60+」巡迴演唱會，上月底到中國廣東開唱，連唱3天卻因為感冒影響到了表現，網上更傳出他喊話中途取消演出，並且開放「全額退票」的消息。對此，唱片公司說明澄清：「張學友先生已順利完成東莞站第三場演唱會，並不存在中途取消的情況。」

唱片公司透露，張學友因為因呼吸道感染，在演出中出現聲音控制上的困難，「出於專業考量和對觀眾負責的態度，他在完成上半場演出後，坦誠告知由於不確定能否在下半場保持穩定的演唱水準，且下半場曲目的演唱難度較高，他建議觀眾可以選擇退票並結束當晚演出。」

見到現場大多數觀眾都表示理解和支持，未接受退票建議。最終張學友也承諾，堅持演出至無法繼續為止，「最終下半場演出順利完成，整體表現依然維持在應有的水準之上。」誠摯感謝所有現場觀眾的理解與鼓勵。

