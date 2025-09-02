Leenalchi動物系歌單萌翻粉絲 團員狂讚台灣是美食天堂

主唱朴修範（左起）、貝斯手二哉、主唱崔秀印、主唱羅瑞榗、主唱安二鎬、團長張領圭。（樂吉事達提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國樂團「Leenalchi」李捺致上週受北流之邀，站上2025 JAM JAM ASIA音樂節，首次為台灣樂迷帶來一場韓國傳統說唱藝術結合搖滾旋律的實驗LIVE秀，其魔性旋律宛如另類KPOP音樂饗宴，讓人一聽很難不中毒。

Leenalchi以一首韓國觀光公社主題曲《Tiger is Coming》征服全球樂迷耳朵，首次在台表演，團員們今（2）出席記者會表示「大家在欣賞我們演出過程中都很投入，也給予我們很多熱情互動，很期待下次能再來台灣表演！」

主唱安二鎬（左起）、主唱朴修範、貝斯手二哉、主唱、崔秀印、主唱羅瑞榗、團長張領圭、鼓手吳炯錫。（樂吉事達提供）

Leenalchi由團長張領圭所帶領的7人編制樂團，目前隊員包括四位主唱安二鎬、崔秀印、朴修範、羅瑞榗，以及貝斯手二哉與鼓手吳炯錫，自2019年成立以來就靠著翻玩韓國傳統說唱藝術「盤索里」備受樂迷矚目。

《Tiger is Coming》創下破6億超狂點擊，一舉獲得第18屆韓國大衆音樂賞的「最佳跨界專輯」、「最佳現代搖滾歌曲兩大獎項，從此打開國際知名度的他們頻頻登上國際音樂節舞台，去年還為韓劇《正年》演唱原聲帶主題曲《BIRD》寫下全新里程碑。

Leenalchi今首次舉辦台灣媒體見面會，活動上一口氣唱了《BIRD》、《Tiger is Coming》等歌曲，歌名及歌詞當中的「老虎」、「鳥」、「烏龜」更為歌曲增添詼諧及愉悅的氛圍，儼然成為最佳「動物系」樂團代表。

Leenalchi樂團主唱安二鎬大啖豬血糕。（樂吉事達提供）

團員們特別入境隨俗學中文，除了在現場表演時用中文說出「你好」、「大家好」向粉絲及媒體打招呼，還搭配歌詞學了「老虎」、「加油」、「一起唱」及「愛你們」炒熱現場氣氛；記者會上還分別品嘗多道台灣特色小吃，包括「蚵仔煎」、「臭豆腐」、「豬血糕」、「鹹酥雞」、「刈包」、「甜不辣」、「麻辣鴨血」等，忍不住豎起大拇指比讚。

提及對台灣的印象，主唱安二鎬 vocal表示：「滿街都是美食！這樣的情景只有在台灣才能感受到吧！」其中有幾位團員曾來過台灣旅遊，這次抽空去了大稻埕巡禮，以及在迪化街閒逛時，看到霞海城隍廟，團長張領圭表示：「看見在寺廟裏，人們真誠祈禱心境平和的樣子令人印象深刻。」

