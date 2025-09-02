晴時多雲

娛樂 最新消息

H乳辣模辛尤里懷孕33週 避開1事可「開機」

擁有H罩杯超雄偉傲人上圍的辣模辛尤里懷孕33週。（翻攝自臉書）擁有H罩杯超雄偉傲人上圍的辣模辛尤里懷孕33週。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有H罩杯超雄偉傲人上圍的辣模辛尤里，今年6月曝光自己懷有身孕，甚至還爆料自己先前就生過一胎。目前懷孕33週的辛尤里最關心的事情就是「能不能做愛做的事」，近日她發文分享產檢時醫師給了她答案，讓她嗨喊：「我可以放心地做了」。

辛尤里帶著寶貝毛小孩出門。（翻攝自臉書）辛尤里帶著寶貝毛小孩出門。（翻攝自臉書）

今（2）日辛尤里發文透露，自己孕期胖了20公斤，不過沒有太多不舒服，也沒出現胃食道逆流狀況，加上她認為自己的外觀「依舊保鮮」，帶著毛小孩一起出門。

辛尤里產檢時得到醫師允許，可以行房，但不能內射。（翻攝自臉書）辛尤里產檢時得到醫師允許，可以行房，但不能內射。（翻攝自臉書）

先前她進行33週產檢的時候，忍不住問醫生「我還可以做那個嗎」？辛尤里說一旁護士快笑死了，醫生也好奇問：「妳多久沒做了」辛尤里回答：「一個多月吧」。接著醫生說，法國人做到36週都還在做，為什麼不能？醫生特別叮嚀：「不要內X就好，容易子宮收縮」。

得到醫師允許行房的辛尤里，高興地說：好開明的醫師，網路都寫7個多月不能「那個」，更覺得「也太早禁慾了吧」。

