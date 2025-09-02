晴時多雲

娛樂 最新消息

曾登上NHK紅白歌唱大賽 品涵加入台新戰神啦啦隊首發聲

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟台新戰神啦啦隊Taishin Wonders，今天公布新成員名單，其中包括前AKB48 Team TP成員品涵，對於自己有了新身分，她說：「請多多指教。」

前AKB48 Team TP成員品涵，加入台新戰神啦啦隊。（翻攝自IG）前AKB48 Team TP成員品涵，加入台新戰神啦啦隊。（翻攝自IG）

25歲的品涵，5年前曾到日本參加第70屆紅白歌唱大賽，成為台灣第6位登上紅白的藝人，當時是以日本偶像女團AKB48的8個海外姐妹團中心成員之一參與演出，雖然緊張，但也非常開心有那次站上紅白舞台的機會。

從AKB48 Team TP「畢業」之後，品涵曾去日本擔任職棒福岡軟銀鷹的啦啦隊，這次加入台新戰神啦啦隊，她說：「很開心在回台灣後用新身分跟大家見面，能加入Taishin Wonders真的覺得好不可思議。」她很期待以後能跟啦啦隊的學姐們一起完成精彩演出，並說：「也請大家之後能多多支持球隊還有我。」

