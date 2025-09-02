晴時多雲

娛樂 最新消息

張曼玉60歲近況瘋傳！靈活爬樹吸10萬人朝聖

〔記者傅茗渝／台北報導〕國際影后張曼玉近年淡出演藝圈，過著半隱居生活。60歲的她上月悄悄開通小紅書帳號，立刻吸引大批影迷追蹤。近日她曬出在歐洲的影片，展現自在愜意的日常，不僅在田園間與小女孩一起爬樹、散步，還親手抱起小兔子，畫面被讚是「優雅老去的最佳示範」。

張曼玉爬樹喊「好涼快」。（翻攝自小紅書）張曼玉爬樹喊「好涼快」。（翻攝自小紅書）

影片中，張曼玉首度造訪法國波爾多，她輕鬆攀上大樹，動作俐落靈活，還笑著張開雙手感受涼風，開心喊：「好涼快啊這樣。」身旁的小女孩則打趣說：「她肯定小時候爬過樹。」之後兩人一同在田野散步、欣賞夕陽，甚至在火車上捕捉到當地絕美晚霞。只見張曼玉身材依舊纖細，紅唇墨鏡襯托出她的優雅氣質，星味絲毫不減。

張曼玉零距離接觸小兔子，童心全寫在臉上。（翻攝自小紅書）張曼玉零距離接觸小兔子，童心全寫在臉上。（翻攝自小紅書）

張曼玉也在發文中抒發心情，表示波爾多的日子「很簡單、很純粹」，讓她徹底放鬆。她回憶童年說：「小時候愛爬樹、愛抱小兔子、愛在大草地上奔跑…沒想到在這趟波爾多的旅程中，讓我又重新回到童年。」並預告將陸續剪輯更多影片與粉絲分享，開心喊話：「到時候，記得來哦！」

