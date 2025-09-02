網紅全家慘死 塑膠袋裹屍丟棄皮卡貨車

32歲墨西哥TikTok網紅兼歌手加里貝全家遺體被塑膠袋裹著丟棄於皮卡。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕32歲墨西哥TikTok網紅兼歌手艾絲梅拉達費雷爾加里貝（Esmeralda Ferrer Garibay）驚傳全家慘死，且她的丈夫及兩個孩子，一家四口被塑膠袋包裹著丟棄在灰色皮卡車內，墨西哥當局表示，歹徒做案手法與販毒集團的槍殺案件相當類似。

32歲墨西哥TikTok網紅兼歌手加里貝全家遭殺害。（翻攝自TikTok）

加里貝經常在社交媒體炫富，她在TikTok上有將近5萬名粉絲，而她發出的影片也經常曬出自己擁有的國際一線精品、豪華車輛、整形手術及要價不斐的假期。加里貝也在TikTok上對嘴高唱narco-corridos（毒梟民謠，將社會新聞、事件等改編入曲調明確、朗朗上口、色彩鮮明的音樂之中，利於傳唱）。



有人認為加里貝透過歌唱暗示自己的丈夫是販毒集團成員，她也在一段標題「有毒梟男友優勢」的影片中，手持精品品牌包，最重要的是，該影片瀏覽量接近14萬，但至目前為止並無證據證實加里貝或她的丈夫是販毒集團成員。

加里貝經常在社群平台炫富。（翻攝自TikTok）

加貝里36歲的丈夫羅伯托（Roberto Carlos Gil Licea）從事汽車銷售與種植番茄，一家人最近才搬家，原因是「尋找工作機會」。新的落腳處瓜達拉哈搭被美國國務院劃定為墨西哥最危險地區之一。

加里貝、丈夫羅伯托、13歲兒子蓋爾、7歲女兒麗吉娜於上月22日被發現屍體用塑膠袋包裹著，被丟棄在自家皮卡車上，警方因此判斷全家人是在車內遇害。

加里貝經常在社群平台炫富。（翻攝自TikTok）

調查人員也利用監視攝影畫面追蹤皮卡路線，發現車輛來自附近一家汽車修理廠，該處同時也留有血跡、彈殼、彈道證據。檢察官透露：雖然法醫結果尚未出爐，彈道和血跡證據幾乎可以確認他們是在汽車修理廠遇害。

不可思議的是，汽車修理廠有2名男子遭到拘留，但公共檢察官辦公室以「證據不足」將其釋放，2人離開檢察官辦公室僅幾分鐘後，立刻遭到持槍歹徒綁架。

目前全起案件仍在釐清當中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

