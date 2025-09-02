晴時多雲

娛樂 最新消息

丫頭砸千萬在澳洲置產！全程線上看房「沒看實體直接下單」

丫頭砸台幣1200萬在澳洲墨爾本購入一間約17坪的新成屋。（翻攝自IG）丫頭砸台幣1200萬在澳洲墨爾本購入一間約17坪的新成屋。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「丫頭」詹子晴副業經營有成，年僅37歲已經擁有3間房產。近年來丫頭轉將投資目光放到海外，日前豪砸新台幣1200萬元，在澳洲墨爾本購入她第4間房。值得一提的是，丫頭並沒有飛到國外看房，而是且全程透過線上的方式完成購買手續，且買入的下個月就轉租掉，相當高效率。

丫頭全程透過線上的方式完成購屋手續，且在買入的下個月就轉租掉。（翻攝自YT）丫頭全程透過線上的方式完成購屋手續，且在買入的下個月就轉租掉。（翻攝自YT）

丫頭在購屋隔月馬上又出租出去，拿到了房租後便拿去當地銀行存，她認為錢滾錢是很好的投資手法。（翻攝自YT）丫頭在購屋隔月馬上又出租出去，拿到了房租後便拿去當地銀行存，她認為錢滾錢是很好的投資手法。（翻攝自YT）

丫頭表示之所以會選擇在墨爾本置產，是因為她首次拜訪當地就深深愛上這個國家，返台後她便開始研究房市，參與澳洲的線上房產說明會。在當地房產業好友建議下，她沒飛澳洲看房，憑著一股衝動，直接購入一間位在市中心、公設豪華的17坪新成房屋，要價新台幣1200萬元。

不過丫頭並沒有打算自住，在購屋的隔月馬上又出租出去，而且當地銀行定存利率高達6%，「我拿到了房租再拿去銀行存，錢滾錢是一個很好的方法，所以我才決定要買」。

