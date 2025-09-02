徐若瑄、李多慧一見如故 相差24歲大銀幕尬演技

徐若瑄（左）、李多慧兩人一見如故。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星徐若瑄日前參加味全龍《hololive night》主題日活動，會後與韓籍「啦啦隊女神」李多慧相見歡，兩人一見如故。日前徐若瑄也證實兩人將同台飆演技，會在新片中飾演姊妹，網友大呼：女神夢幻聯動。

先前有消息指出李多慧將演出恐怖電影《辛亥隧道》，將與許若瑄演母女。只不過當時李多慧韓方經紀團隊低調回應：「謝謝關心」。

請繼續往下閱讀...

徐若瑄（左）證實將與李多慧合作拍攝電影。（翻攝自IG）

徐若瑄出席味全龍《hololive night》主題日活動時證實此消息，並加碼曝光，兩人要在電影裡當「姊妹」而非「母女」。徐若瑄更開心說：「不久後就要同甘共苦拍攝了，腳色有點特別，期待共演」。

由於50歲的徐若瑄與李多慧相差24歲，不免讓人期待兩人演出「姊妹」會擦出怎樣的火花，不過，從曝光的合照看起來，徐若瑄的凍齡術令人讚嘆，許多網友都說：「好強！完全沒有輸」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法