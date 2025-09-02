晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐若瑄、李多慧一見如故 相差24歲大銀幕尬演技

徐若瑄（左）、李多慧兩人一見如故。（翻攝自IG）徐若瑄（左）、李多慧兩人一見如故。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星徐若瑄日前參加味全龍《hololive night》主題日活動，會後與韓籍「啦啦隊女神」李多慧相見歡，兩人一見如故。日前徐若瑄也證實兩人將同台飆演技，會在新片中飾演姊妹，網友大呼：女神夢幻聯動。

先前有消息指出李多慧將演出恐怖電影《辛亥隧道》，將與許若瑄演母女。只不過當時李多慧韓方經紀團隊低調回應：「謝謝關心」。

徐若瑄（左）證實將與李多慧合作拍攝電影。（翻攝自IG）徐若瑄（左）證實將與李多慧合作拍攝電影。（翻攝自IG）

徐若瑄出席味全龍《hololive night》主題日活動時證實此消息，並加碼曝光，兩人要在電影裡當「姊妹」而非「母女」。徐若瑄更開心說：「不久後就要同甘共苦拍攝了，腳色有點特別，期待共演」。

由於50歲的徐若瑄與李多慧相差24歲，不免讓人期待兩人演出「姊妹」會擦出怎樣的火花，不過，從曝光的合照看起來，徐若瑄的凍齡術令人讚嘆，許多網友都說：「好強！完全沒有輸」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中