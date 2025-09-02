晴時多雲

娛樂 最新消息

台北爵士音樂節邁入國際視野！梁序倫：讓爵士樂「往外走」出北流

〔記者孫唯容／台北報導〕台北爵士音樂節從2007年開始舉辦，今年度的活動將在明（3）日登場，演出場域遍佈12行政區的城市角落，從巷弄裡的爵士小酒館、戶外音樂節舞台，到藝文園區、傳統市場、觀光碼頭，甚至台北動物園。台北爵士音樂季團長李承育表示，今年比起往年更加國際化，舉辦Open call有國外團隊前來徵選，代表台北爵士音樂節的能見度已經讓外國都看見，其中在台北市立動物園內呈現紐奧良的街頭盛宴的爵士樂，以及寶藏巖國際藝術村邀請融DJ、舞者與派對文化的爵犬Joe Trane跨界演出，都別具爵士風味。

台北流行音樂中心執行長梁序倫表示，爵士音樂節的預算每年都是固定的為575萬，包含連市府都覺得，爵士音樂節要更加國際化。（記者孫唯容攝）台北流行音樂中心執行長梁序倫表示，爵士音樂節的預算每年都是固定的為575萬，包含連市府都覺得，爵士音樂節要更加國際化。（記者孫唯容攝）

李承育指出，爵士樂其實是多種不同風格的集合，也蘊含不同時期的特色，紐奧良時期的特色是「音樂與慶典」有很大的關聯，所以他們會有遊行、活動，像是婚喪喜慶都會使用的爵士樂，這次在動物園的演出不會是固定的舞台，會是一個移動式的舞台，可能同時會在遊園車上，或是各動物場館前的地區，與現場的環境融合進行表演，以遊行的方式來呈現，讓大小朋友邊看動物邊欣賞音樂。

李承育說，像寶藏巖國際藝術村則邀請融合DJ、舞者與派對文化的爵犬Joe Trane跨界演出，爵士樂其實是多元融合的產品，其實一直都有跟其他樂風做出結合，嘻哈就是其中之一，現在在紐約他們很流行的東西就是「嘻哈爵士」，在寶藏巖的活動會把這項文化帶進來，因為嘻哈不只是音樂，還結合街舞文化、結合穿著打扮，而且街舞他會Battle，其實爵士樂也會有這樣Battle文化在，演出部分會結合音樂的Battle跟街舞的Battle，帶給觀眾不一樣的感受。

針對本屆與以往有何處最大不同？李承育表示，今年的亮點是更加「國際化」，從以往就會會邀演國際的樂團來台，可是今年我們舉辦open call 有國際團隊來徵選，代表爵士音樂節的能見度已經讓外國都看見，並來台徵選，這是跟以往最不一樣的地方。

台北流行音樂中心執行長梁序倫表示，爵士音樂節的預算每年都是固定的為575萬，包含連市府都覺得，爵士音樂節要更加國際化，第一點是台北有很的國際爵士樂人才，雖然未必是專業，但能不能讓他們有表演的空間？第二點是，能不能讓整個爵士音樂散佈在12區內，因此北流要媒合適合的表演「往外走」，像是辦在動物園、北藝大的大廳，還有關渡碼頭也導入爵士樂表演，今年度也有辦理工作坊，透過報名徵選後，可以參加課程，讓爵士樂大師來指導，給予爵士樂人才培育跟展演的機會，未來的重點會放在「如何讓爵士音樂節的影響力繼續擴大」。

