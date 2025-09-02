晴時多雲

娛樂 日韓

GARNiDELiA休團？ 美依禮芽曝事務所常不付酬勞

日本雙人組合「GARNiDELiA」鍵盤手「toku」阿部尚德（右）、主唱「MARiA」美依禮芽。（翻攝自X）日本雙人組合「GARNiDELiA」鍵盤手「toku」阿部尚德（右）、主唱「MARiA」美依禮芽。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本雙人組合「GARNiDELiA」原本預計10月要從台北出發，展開新巡演紀念出道11年。未料鍵盤手「toku」阿部尚德今（2）日突然宣布GARNiDELiA無限期停止活動，演唱會也將全數取消。主唱「MARiA」美依禮芽本人也很錯愕，表示對此事不知情，稍早她發文指自己發現多年來所屬事務所經常未支付酬勞，繁忙的演出也讓她身心疲憊，今年8月就曾向事務所提出解約。

「MARiA」美依禮芽透露所屬事務所經常未支付酬勞。（翻攝自X）「MARiA」美依禮芽透露所屬事務所經常未支付酬勞。（翻攝自X）

美依禮芽原本打算跟事務所解約之後，再與toku討論今後的走向，沒想到今天就傳出休團公告。美依禮芽認為toku有自己的想法，請外界不要指責toku，更強調經過第三方發現，這幾年她演出的酬勞並未正式由所屬事務所支付，有時候根本完全沒付，讓她覺得奇怪，心中又勸自己要「相信」，由於心懷恐懼，始終未能向事務所確認。

這幾年忙到昏頭轉向的美依禮芽透露，自己會在飯店不自覺地掉下眼淚，就算覺得周遭環境不太對勁，也會說服自己不要想太多，把胡思亂想的思緒化為全心工作的動力。

美依禮芽沒有和toku一起行動的原因是無法信任身邊的工作人員。（翻攝自X）美依禮芽沒有和toku一起行動的原因是無法信任身邊的工作人員。（翻攝自X）

美依禮芽表示自己站在舞台上就能感受到粉絲帶給她的勇氣和鼓勵，社長經常責備她態度有問題，她無奈透露：「我體力和精神都達到極限，所以去年曾經向事務所表達想調整行程，也說過希望能在去年底離開。因為在這樣的體制下，我認為自己的精神被逼入絕境，今年8月便透過律師向事務所發出解約通知」。

美依禮芽也解釋自己沒有和toku一起行動的原因，她說自己無法信任身邊的工作人員，怕消息會傳入社長耳朵，認為GARNiDELiA早就開始崩壞。

「MARiA」美依禮芽（左）表示自己事先不知道toku會宣布GARNiDELiA無限期停止活動。（翻攝自X）「MARiA」美依禮芽（左）表示自己事先不知道toku會宣布GARNiDELiA無限期停止活動。（翻攝自X）

原本美依禮芽希望能在離開事務所後再與toku討論，想想今後的路要怎麼走，沒想到就事先傳來這樣的消息，讓人感覺很悲傷。她原希望能和toku共同邁出新步伐，但美依禮芽認為toku會這樣對外宣布，一定有他自己的理由。

點圖放大
點圖放大

