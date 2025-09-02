李多慧開箱新家驚嘆台租屋文化！「被問歸化」反應曝：想直接住這

李多慧開箱新家。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕李多慧來台發展3年圈粉無數，學中文速度飛快的她現在出席記者會幾乎都能用中文對談，越來越有「台味」的她也常在社群上分享日常，最近更開箱在台灣的新住處，直呼這樣的房子如果在韓國，月租大概要20萬起跳。

李多慧昨在YouTube頻道上開箱新家，並提到相較於韓國台灣的租屋文化相對友善，押金的部分只需要付2個月的房租，相反在韓國的話押金跟租金通常都很高，也說比起韓國的全租型，台灣更流行月租，而她目前入住新家已經2個月，也笑說自己現在累的時候想到的都是台灣的家而非韓國，透露有在考慮退租韓國的房子，打算租到今年底就好，打算直接住在台灣，歸化嗎？媽媽、爸爸，我可以嗎？」

李多慧坦言這幾年來台發展，越來越想在台灣買房子，朋友也都開玩笑鼓吹她購屋，不過自己實際去搜尋了房價，笑說好像需要再工作十年才有機會買。

