蔡阿嘎小倉城驚見「賴清德武士像」 笑喊超像釣出本人回應

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎今（2日）在社群分享旅遊日常，沒想到一張照片竟意外引發全網爆笑。他透露此趟造訪日本「小倉城」時，忽然被城內一尊武士像吸引目光，因為雕像的中分髮型與神情，竟讓他聯想到總統賴清德。蔡阿嘎忍不住幽默喊話：「好眼熟的人！先預言你下輩子可以選上總統。」

蔡阿嘎日本巧遇「賴清德分身」，總統親自回應掀熱議。（翻攝自threads）

為了證明「撞臉」程度，他還特別製作對比圖，並標註「小倉城賴清德」，直呼「超像」，笑料十足。這篇貼文短時間內累積超過17萬次瀏覽，網友湧入留言區狂刷笑臉，紛紛表示「真的有像」、「這表情根本翻版」。

總統賴清德現身回覆蔡阿嘎貼文。（翻攝自threads）

更意想不到的是，總統賴清德本人也親自下場互動，罕見用日文留言「私は賴桑でございます」（我是賴桑），一來就展現幽默感，瞬間掀起新一波討論。該則回應短短時間就吸引超過5000人按愛心，許多網友大讚「總統太有梗」。

