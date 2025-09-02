晴時多雲

娛樂 最新消息

米可白痛收Michael死訊 怒斥飼主難辭其咎

藝人米可白得知流浪犬Michael死訊，心情沉重。（翻攝自臉書）藝人米可白得知流浪犬Michael死訊，心情沉重。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕新北市淡水區驚傳虐狗憾事，61歲胡姓街友嫌狗吠聲太吵，偷走淡水漁人碼頭李姓飼主綁在船上的黑色米克斯犬「Michael」，更騎著腳踏車將狗拖往台北市中山區，過程粗暴且多次在公園及廟埕虐打Michael，導致Michael死亡，之後棄屍於基隆河。今（2）日胡姓街友依竊盜、損毀、違反動物保護法罪嫌移送士林地檢署偵辦。藝人米可白得知尋找多日的Michael死訊後，心碎在社群發文，表示這是「今天讓人最難受的消息」。

米可白近日和許多網友不斷轉發Michael消息，沒想到卻驚收噩耗。（翻攝自臉書）米可白近日和許多網友不斷轉發Michael消息，沒想到卻驚收噩耗。（翻攝自臉書）

米可白表示，自己和網友這幾天瘋狂轉發貼文，希望找回Michael，沒想到最後等到的卻是最殘忍的結局。米可白哀戚說，Michael是一隻黑狗，一生充滿孤單與委屈，因為不親人，被飼主長期練養在廢棄船上，冬天要忍耐刺骨寒風；夏日承受酷熱曝曬。

淡水一名胡姓街友因嫌棄黑狗太吵，竟將李姓飼主綁在漁人碼頭船上的黑狗「Michael」（紅圈處）偷走。（淡水警分局提供）淡水一名胡姓街友因嫌棄黑狗太吵，竟將李姓飼主綁在漁人碼頭船上的黑狗「Michael」（紅圈處）偷走。（淡水警分局提供）

米可白指出，被流浪漢牽走後，Michael被吊起來虐待，最後失去生命被丟進基隆河，這種結局讓人痛心。米可白怒稱，施暴者固然殘酷，飼主同樣難辭其咎，更指飼養者該負起責任，指責「如果真的無法繼續飼養，請託付給可信任的家庭，而不是放任牠孤苦無依，甚至讓牠走向悲劇」。

米可白呼籲飼主最少要提供給狗狗安全的環境、乾淨食物與水、遮風避雨的地方。（翻攝自臉書）米可白呼籲飼主最少要提供給狗狗安全的環境、乾淨食物與水、遮風避雨的地方。（翻攝自臉書）

米可白更進一步強調，台灣到現在還有很多飼主，把狗當成看顧工廠、農田的工具。她呼籲飼主最少要提供給狗狗安全的環境、乾淨食物與水、遮風避雨的地方。米可白痛陳「動物不是物品，不是看門的工具，牠們和我們一樣，會冷、會痛，也渴望愛」更希望Michael的故事能喚起更多人反思，飼養寵物不是只有愛心，更是一輩子的責任。

☆動物是人類的朋友，保護動物，也是保護人類共同的家園。☆

點圖放大body

