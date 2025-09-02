霍建華赴中拍短劇 親洩心聲曝接演關鍵

霍建華首度挑戰短劇，主演懸疑新作《搏憶》。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近年來，中國短劇以短小精悍、節奏明快的特色在影視圈迅速竄起，不僅吸引大批觀眾追看，也讓不少演員投入其中。霍建華則首度挑戰短劇形式，在騰訊推出的懸疑新作《搏憶》中擔綱主演，消息一出即引發討論。

在劇中，霍建華飾演緝毒警韓旭，角色因腦部受損導致記憶混亂，腦中不斷閃現「自己動手殺人」的片段，卻遺忘關鍵真相，情節緊湊懸疑。這次跨足短劇領域，也讓外界驚訝於他願意嘗試不同形式。

請繼續往下閱讀...

霍建華首拍短劇《搏憶》，強調「好故事不分長短」。（翻攝自微博）

對此，霍建華在與劇組直播時親自回應：「在我心目中沒有所謂的長劇、短劇，我看的是劇本跟角色是否適合我，還有導演與合作演員。只要故事精彩、節奏明快，能讓觀眾看得熱血澎湃，那就值得去做。」他強調自己並不拘泥形式，坦言：「我喜歡就會做，有挑戰、有刺激就願意接受，大家不需要去分長或短，好故事才是重點。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法