AV女優瀨戶環奈推出VR片 立體J胸強壓河北彩伽

21歲日本AV女優瀨戶環奈從寫真偶像出身。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕21歲日本AV女優瀨戶環奈從寫真偶像出身，一出道就憑著J罩杯上圍奪下「千年一遇神乳」稱號，更登上最強新人寶座。近來不少老司機好奇，瀨戶環奈是否會擊敗學姐河北彩伽（原：河北彩花）「天下第一人」的地位？

瀨戶環奈的首部VR作品將在9月11日發售。（翻攝自X）

網友之所以會把瀨戶環奈與河北彩伽拿來比較，原因是今年TRE台北國際成人展上，兩人分屬不同卡別。河北彩伽為「白金卡」；瀨戶環奈是「白銀卡」，加上日本專業成人娛樂情報網站有一個衡量人氣指標「VR作品的按讚數」。瀨戶環奈的首部VR作品將在本月11日發售，目前預覽影片案讚數直衝1.2萬，但與河北彩伽仍有不小差距。

2021年河北彩伽就發行VR出道作，按讚數高達5.1萬，超過三上悠亞2萬，成功登上「天下第一人」寶座。河北彩伽在片商S1的人氣VR作品在前10名中佔4部，此次瀨戶環奈的首支VR作品如果能擠進前10之內，就算很不錯的表現了。

河北彩伽奪得韓國首爾「Asia Influencer Festival」（AIF）典禮最佳模特兒、亞洲之星兩項大獎。（翻攝自X）

河北彩伽目前積極朝全方位藝人邁進，她使用「萌」為藝名推出單曲，更奪得韓國首爾「Asia Influencer Festival」（AIF）典禮最佳模特兒、亞洲之星兩項大獎，成為第一位拿下AIF雙料大獎的日本AV女優。

在新一代女優人氣攀升之際，AV界也正經歷一波告別浪潮。多位知名女優如葵司、小宵虎南、天使萌及新有菜都已宣布在2025年引退，也讓粉絲們更加期待瀨戶環奈等新一代女優未來的發展。

2025年有多名AV女優宣布退役，讓人更期待瀨戶環奈等新人表現。（翻攝自X）

