晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

AV女優瀨戶環奈推出VR片 立體J胸強壓河北彩伽

21歲日本AV女優瀨戶環奈從寫真偶像出身。（翻攝自X）21歲日本AV女優瀨戶環奈從寫真偶像出身。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕21歲日本AV女優瀨戶環奈從寫真偶像出身，一出道就憑著J罩杯上圍奪下「千年一遇神乳」稱號，更登上最強新人寶座。近來不少老司機好奇，瀨戶環奈是否會擊敗學姐河北彩伽（原：河北彩花）「天下第一人」的地位？

瀨戶環奈的首部VR作品將在9月11日發售。（翻攝自X）瀨戶環奈的首部VR作品將在9月11日發售。（翻攝自X）

網友之所以會把瀨戶環奈與河北彩伽拿來比較，原因是今年TRE台北國際成人展上，兩人分屬不同卡別。河北彩伽為「白金卡」；瀨戶環奈是「白銀卡」，加上日本專業成人娛樂情報網站有一個衡量人氣指標「VR作品的按讚數」。瀨戶環奈的首部VR作品將在本月11日發售，目前預覽影片案讚數直衝1.2萬，但與河北彩伽仍有不小差距。

2021年河北彩伽就發行VR出道作，按讚數高達5.1萬，超過三上悠亞2萬，成功登上「天下第一人」寶座。河北彩伽在片商S1的人氣VR作品在前10名中佔4部，此次瀨戶環奈的首支VR作品如果能擠進前10之內，就算很不錯的表現了。

河北彩伽奪得韓國首爾「Asia Influencer Festival」（AIF）典禮最佳模特兒、亞洲之星兩項大獎。（翻攝自X）河北彩伽奪得韓國首爾「Asia Influencer Festival」（AIF）典禮最佳模特兒、亞洲之星兩項大獎。（翻攝自X）

河北彩伽目前積極朝全方位藝人邁進，她使用「萌」為藝名推出單曲，更奪得韓國首爾「Asia Influencer Festival」（AIF）典禮最佳模特兒、亞洲之星兩項大獎，成為第一位拿下AIF雙料大獎的日本AV女優。

在新一代女優人氣攀升之際，AV界也正經歷一波告別浪潮。多位知名女優如葵司、小宵虎南、天使萌及新有菜都已宣布在2025年引退，也讓粉絲們更加期待瀨戶環奈等新一代女優未來的發展。

2025年有多名AV女優宣布退役，讓人更期待瀨戶環奈等新人表現。（翻攝自X）2025年有多名AV女優宣布退役，讓人更期待瀨戶環奈等新人表現。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中