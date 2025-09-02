摳向華強手掌示愛！向太氣炸「想搧她兩巴掌」小咖女星下場曝光

「向太」陳嵐（左）與香港影視大亨向華強結縭多年。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「向太」陳嵐與香港影視大亨向華強結縭多年，近日她在網上拍片分享婚姻相處之道，大方表示從不查勤，也曾遇過女星主動獻殷勤示愛老公，讓她氣得直呼：「想搧她兩巴掌」，最後小咖女星淪落被封殺的命運。

向太透露，當年有位不太紅的女明星，趁與向華強握手時，竟偷偷在掌心摳手示好。由於向華強喝了些酒，還一頭霧水地問她：「為什麼她跟我握手，要摳我手掌心？」陳嵐聽完怒火中燒，立刻決定封殺對方，往後拍片不再與該女星合作，展現霸氣作風。

談到夫妻之間的互動，陳嵐直言，她與向華強花了十年才建立深厚信任。她坦言老公曾介意自己講電話時間過長，但強調與男性友人通話都是生意往來。

許多巨星都視陳嵐為紅顏知己，向她傾吐心事。（翻攝自微博）

陳嵐自認性格豪爽，包括劉德華、李連杰等巨星都視她為紅顏知己，願意向她傾訴心事，「他們的苦只會跟妳聊，因為信得過！」

