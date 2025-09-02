晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

摳向華強手掌示愛！向太氣炸「想搧她兩巴掌」小咖女星下場曝光

「向太」陳嵐（左）與香港影視大亨向華強結縭多年。（本報資料照，記者潘少棠攝）「向太」陳嵐（左）與香港影視大亨向華強結縭多年。（本報資料照，記者潘少棠攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「向太」陳嵐與香港影視大亨向華強結縭多年，近日她在網上拍片分享婚姻相處之道，大方表示從不查勤，也曾遇過女星主動獻殷勤示愛老公，讓她氣得直呼：「想搧她兩巴掌」，最後小咖女星淪落被封殺的命運。

向太透露，當年有位不太紅的女明星，趁與向華強握手時，竟偷偷在掌心摳手示好。由於向華強喝了些酒，還一頭霧水地問她：「為什麼她跟我握手，要摳我手掌心？」陳嵐聽完怒火中燒，立刻決定封殺對方，往後拍片不再與該女星合作，展現霸氣作風。

談到夫妻之間的互動，陳嵐直言，她與向華強花了十年才建立深厚信任。她坦言老公曾介意自己講電話時間過長，但強調與男性友人通話都是生意往來。

許多巨星都視陳嵐為紅顏知己，向她傾吐心事。（翻攝自微博）許多巨星都視陳嵐為紅顏知己，向她傾吐心事。（翻攝自微博）

陳嵐自認性格豪爽，包括劉德華、李連杰等巨星都視她為紅顏知己，願意向她傾訴心事，「他們的苦只會跟妳聊，因為信得過！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中