曾國城怎麼瘦這麼多？利菁曬合照引擔憂 釣出本尊親回

藝人曾國城（左起）、方芳芳、利菁、任容萱相約打皮克球，曾國城被發現瘦了不少，健康狀況引擔憂。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人利菁近日曬出與藝人曾國城、方芳芳、任容萱打球的同框合照，怎料照片曝光後，網友重點全放在曾國城疑似瘦了不少，在穿緊身衣狀態下，腹部竟沒任何贅肉，引發外界擔憂其健康。對此，利菁在看到留言後也急忙現身解釋。

利菁近來愛上打皮克球，近日更邀請圈內好友曾國城、方芳芳、任容萱一起打球，事後開心上傳合照，配文寫下「我愛上了，無法自拔。一切來得太突然，這就是緣分到了！天天都想（打皮克球）」，字裡行間透露出對此項運動的熱愛。

利菁在看到外界擔憂曾國城健康狀態的留言後解釋，「我修圖過頭了哈哈哈」。（翻攝自臉書）

沒想到在貼文曝光後，部分網友發現站在利菁最左手邊的曾國城，身形比起以往消瘦了不少，幾乎可以說是暴瘦一圈，紛紛在留言區擔心表示：「變瘦了」、「曾國城怎麼瘦這多」、「身體沒是事吧」，利菁在看到留言後也解釋，「我修圖過頭了哈哈哈」，意想不到的回應笑翻眾人。

