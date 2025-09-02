晴時多雲

娛樂 最新消息

賈斯汀爆料「全家停紅線」 哈林急喊：那只是沒人抓！

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大霈」李霈瑜、周厚安、徐新洋、Vicky老絲、木村正太、賈斯汀（Justin Caleb Cooper）等長年在海內外走跳的藝人們，上哈林庾澄慶主持的益智節目《哈！真相大白了》，讓哈林打趣稱他們幾位是「國際打擊犯罪組織」，而外籍藝人也帶來特殊笑果。節目將在明（9／3）晚9時於公視播出，並同步上架公視+平台。

公視《哈！真相大白了》（左至右）木村正太、賈斯汀、李霈瑜、周厚安、Vicky老絲、徐新洋等人在節目上答題，趣味橫生。（公視提供）公視《哈！真相大白了》（左至右）木村正太、賈斯汀、李霈瑜、周厚安、Vicky老絲、徐新洋等人在節目上答題，趣味橫生。（公視提供）

在節目中，一題問「晚上六點後，路邊找不到停車位可以將車停在黃線上」，大霈、周厚安跟Vicky老絲都選「Ｘ」，與幾個外國藝人們意見不同。哈林反問「是六點嗎？」大霈笑稱自己「長期受這所苦」，表示自己住的地方租不到停車位，如果晚回家就完全沒停車位，還強調：「六點是不行的，因為我每天都在看。」

公視《哈！真相大白了》（左至右）周厚安、Vicky老絲、徐新洋等人在節目上答題。（公視提供）公視《哈！真相大白了》（左至右）周厚安、Vicky老絲、徐新洋等人在節目上答題。（公視提供）

藝人們眾說紛紜，Vicky老絲補充說「是七點吧」，賈斯汀則笑稱：「我家六點放飯時間大家都停在紅線啊！」讓哈林趕緊警告他：「這位美國的台灣朋友，那只是沒人抓啊。」節目上，專家律師簡大為也從法律面解答：「早七到晚八只能臨時停車，而且車子不能熄火，只許上下客貨，如果沒特別規定，則要八點以後才能停車。」

周厚安好奇追問：「那過年啊，國定假日是不是大家就可以停紅線？」賈斯汀則以台灣人喜好紅色的角度出發，逗趣說：「紅線發發發，紅色！很好耶。」哈林聽了笑回：「喔，你好台喔！」簡大為則嚴謹補充，仍要依各縣市規則而定。由於題目與台灣日常生活息息相關，卻難倒了幾位外國藝人，也讓木村正太與賈斯汀第一輪就被淘汰。

公視《哈！真相大白了》（左至右）木村正太、賈斯汀、李霈瑜等人在節目上答題。（公視提供）公視《哈！真相大白了》（左至右）木村正太、賈斯汀、李霈瑜等人在節目上答題。（公視提供）

節目最後，由「星二代」徐新洋一路奮戰到最後關頭。當被問到「手機邊充電邊長時間追劇，會導致電池壽命變短」，台下已出局的木村正太點頭如搗蒜表示「對！」，沒想到徐新洋不信對方，還小心翼翼地說：「壽命變短是因為用的時間長了，可能過一年才會，不是邊充邊追劇的問題。」

結果正確答案竟然是「會縮短壽命」，徐新洋只差兩題就能勝出，卻意外鎩羽而歸，只能尷尬笑。木村正太得意喊：「早聽我的話就對了啊！」哈林也補槍：「就跟你說了嘛！」，讓大霈、周厚安等人捧腹笑成一團。



