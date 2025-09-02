堺雅人《VIVANT》劇組亞塞拜然發生死亡車禍 電視台回應

堺雅人（中）主演的日劇《VIVANT》收視率佳，正在拍攝第二季。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由日本男星堺雅人、阿部寬等人演出的日劇《VIVANT》因創下高收視率，決定拍攝續集，劇組還前往亞塞拜然共和國拍攝。29日驚傳劇組發生死亡車禍，導致52歲司機死亡，同車48歲男性骨折送醫，今（2）TBS電視台出面發聲明回應現況。

《VIVANT》劇情圍繞堺雅人飾演的「乃木憂助」展開。（翻攝自X）

TBS電視台公關部表示，8月27日在亞塞拜然共和國境內，負責載送拍攝設備的運輸卡車發生墜落事故，52歲司機不幸身亡，同行48歲男性手臂骨折，已送往當地醫療機構治療，住院近一週。

請繼續往下閱讀...

TBS電視台出面發聲明回應劇組亞塞拜然車禍相關細節。（翻攝自X）

電視台說明，劇組透過當地製作公司委託運送拍攝所需的衛生設備用品，負責配送的卡車從山區道路墜落。電視台認為該地區此時期容易突然出現濃霧，根據當地警方說明疑似為司機操作方向盤失誤，導致卡車墜落山谷。

外界皆關心劇組是否會因車禍事故停止拍攝，TBS回應「8月31日起已經重啟拍攝，現場也建立完善安全體制」。

日網瘋傳《VIVANT》亞塞拜然車禍現場圖片。（翻攝自X）

除此之外，日網瘋傳疑似當地車禍現場影，只見一輛大型藍色貨車翻覆，車體受損嚴重，現場有數名救援人員，穿著深色制服頭戴黃色安全帽，極力救援中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法