娛樂 最新消息

阿信力捧女弟子遭揭真面目 胡凱兒猛誇精緻又親民：真的很感動

〔記者陽昕翰／台北報導〕Who Cares胡凱兒樂團即將推出新專輯，邀來阿信力捧的琳誼合唱新歌《不得不捨得》，琳誼的好歌聲被誇讚「精緻又非常親民」，完全符合歌曲中女性角色的氛圍。

琳誼跨刀與胡凱兒樂團合作。（Who Cares胡凱兒樂團提供）琳誼跨刀與胡凱兒樂團合作。（Who Cares胡凱兒樂團提供）

吉他手嘉恩透露，歌曲早期設定女性視角時，因為當時還沒找到適合的女生來演唱，為了先完成DEMO，他臨時嘗試唱女生的部分，「錄音時心情非常奇妙，一邊聽著自己奇怪的偽女嗓，一邊看著琳誼一點一點幫我實現對聲音的想像，真的很感動。」貝斯手廷曜則說：「原本我很喜歡這首歌帶有孤獨訴說的氛圍，但加入琳誼的聲音後，整個故事的情感層次更立體了，也讓我更喜歡這首歌。」

主唱浩澤談到歌曲創作概念時表示，《不得不捨得》想透過對話的形式，描繪一段即將結束的親密關係，「我們想捕捉那種情感逐漸走向平淡的過程。度過了漫長的日落，熱烈的愛終究歸於平靜。捨不得是無可奈何，只是我們都不願承認。」在琳誼與胡凱兒雙方聲線交錯之間，將情感的流動與拉扯表現得更加動人。

胡凱兒樂團將推出新專輯。（Who Cares胡凱兒樂團提供）胡凱兒樂團將推出新專輯。（Who Cares胡凱兒樂團提供）

除了歌曲，成員也分享了各自生命中「不得不捨得」的時刻。嘉恩回憶，在上一張專輯製作期間，他同時準備研究所畢業與踏入補教界，但最終毅然決定全心投入音樂，「對我來說，兩者都是夢想，花了很多時間才整理好自己的選擇。但如果不是當時的決定，就不會有現在和大家一起的旅程。」廷曜則坦言，曾有一段已經論及婚嫁的感情，為了追求夢想，最終選擇分手，「雖然當時非常不捨，但時間終究會給我們答案。」

