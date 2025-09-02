晴時多雲

娛樂 最新消息

女神相隔4年歸位！《暴風圈》全智賢姜棟元一搭就來電

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕全智賢時隔4年回歸小螢幕，和男主角姜棟元合作Disney+新劇《暴風圈》；全智賢說，「這是金熙元導演和丁瑞慶編劇的作品，身為演員的我，非常想挑戰！」還說本來就是姜棟元的粉絲，笑稱「以前單純喜歡他的外貌，但合作後，喜歡的程度加深了，讓我有了更大的力量。」

《暴風圈》劇組今在首爾宣傳，該劇走諜戰愛情劇路線。（Disney+提供）《暴風圈》劇組今在首爾宣傳，該劇走諜戰愛情劇路線。（Disney+提供）

全智賢飾演的駐美大使「徐聞柱」從小就有強烈愛國心，甚至會在書桌貼上太極旗，某天在彌撒現場目睹總統候選人遇襲，事後決心追查幕後真相並投入選舉。

導演金熙元表示：「當韓國導演們要塑造強大女性角色時，很難不先想到全智賢；她一直都是導演們的第一人選。我試著聯繫後，她馬上答應，讓我覺得『賺到了』。」

姜棟元在戲中飾演神秘特工「白山湖」，真實身分無人知曉。他受託保護全智賢，讓她免於陷入險境；談到和全智賢合作，姜棟元說：「我深深被她的魅力吸引，她總是帶著愉快的能量，讓拍攝過程非常幸福。」

全智賢（左）、姜棟元合作新劇《暴風圈》將上線。（Disney+提供）全智賢（左）、姜棟元合作新劇《暴風圈》將上線。（Disney+提供）

全智賢和姜棟元在戲裡展現「成人愛情」的化學反應，全智賢說，「兩人角色原本生活在不同世界，卻有著難以解釋的吸引力，隨著劇情發展，兩人關係會越來越有趣。」

導演金熙元談到劇集蘊含的訊息，表示「小時候看國際新聞會覺得和自己無關，隨著年齡增長，意識到那些浪潮最終會襲向我們」，於是《暴風圈》提供觀眾思考：「在我生活的地方，該看向何處？」的問題。

談及9集劇情的結構，金熙元說：「前3集主要交代人物背景，第5集開始踩油門，大規模動作場面接連登場，第6集則有更多情感線索，每集都會揭開重大祕密。」《暴風圈》將於9月10日在Disney+首播。

