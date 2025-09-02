蘿莉塔返台「行李遭搜出違禁品」機場速逮真兇重罰25萬

〔記者邱奕欽／台北報導〕蘿莉塔自《大學生了沒》出道後活躍於綜藝圈，近日在《姊妹亮起來》分享澳門旅遊驚險經歷，她透露因誤替朋友保管行李，差點背上黑鍋，被海關以攜帶豬肉製品回台開罰25萬元，讓她直呼「真的好倒楣！」

蘿莉塔返台入境時行李被友人偷挾帶豬肉食品。（組合照，翻攝自臉書）

蘿莉塔回憶，朋友在當地試吃肉鬆蛋捲後大讚美味，卻因含有豬肉而無法帶回台灣最後作罷，不料在返台前一晚，朋友因行李過重，偷偷將一袋餅乾放進她的行李中。蘿莉塔回到台灣過海關時，行李被X光檢查出「禁止攜帶」的肉鬆蛋捲時讓她當場嚇壞，急忙解釋並非自己購買。

更誇張的是，蘿莉塔還目睹友人疑似想落跑推責，讓她氣到大喊對方名字，對方這才勉強現身承認。雖然蘿莉塔力勸「不是故意帶回來，丟掉就好」，但海關仍依法處理，友人最終被罰25萬元。蘿莉塔事後直呼慶幸，「如果朋友跑掉，我就要被罰，幸好海關相信是她的！」

