鹿希派壓力大到長乾癬！挨吳宗憲狠批 ㄚ頭錄影衝廁所狂吐

吳皓昇（左起）、鹿希派、「ㄚ頭」詹子晴、白家綺、黃豪平與醫師蔡妮熹、營養師夏子雯錄製《醫學大聯盟》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺、黃豪平主持《醫學大聯盟》邀來藝人吳皓昇、鹿希派、「ㄚ頭」詹子晴，與營養師夏子雯、一般科蔡妮熹醫師，揭開演藝圈不為人知的真實辛酸。

ㄚ頭錄《我愛黑澀會》淘汰賽時，壓力大到每天頭痛。（民視提供）

詹子晴回憶，第一次錄影就是《我愛黑澀會》淘汰賽，壓力大到每天頭痛、嘔吐，甚至一上場前還得衝廁所狂吐，長期下來演變成習慣性頭痛，止痛藥吃到失效，讓她直呼「演藝圈真的不是一般人想的那麼輕鬆！」

請繼續往下閱讀...

鹿希派之前壓力大曾長乾癬。（民視提供）

鹿希派則透露，過去因壓力大到幾乎每天頭痛，甚至長出乾癬，不敢出門、家裡亂成一團，最難受的是還得面對爸爸嚴厲的批評。所幸後來轉念，靠著努力上節目才逐漸走出低潮。

吳皓昇則說，長時間拍戲導致三餐不定時，還仰賴甜食補能量，結果胃食道逆流一度嚴重到「C級」！之後又因當奶爸作息大亂，體重飆升、內臟脂肪超標，笑稱自己曾經是「小孩在旁邊玩，我在旁邊喘」的阿伯狀態。

