晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鹿希派壓力大到長乾癬！挨吳宗憲狠批 ㄚ頭錄影衝廁所狂吐

吳皓昇（左起）、鹿希派、「ㄚ頭」詹子晴、白家綺、黃豪平與醫師蔡妮熹、營養師夏子雯錄製《醫學大聯盟》。（民視提供）吳皓昇（左起）、鹿希派、「ㄚ頭」詹子晴、白家綺、黃豪平與醫師蔡妮熹、營養師夏子雯錄製《醫學大聯盟》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺、黃豪平主持《醫學大聯盟》邀來藝人吳皓昇、鹿希派、「ㄚ頭」詹子晴，與營養師夏子雯、一般科蔡妮熹醫師，揭開演藝圈不為人知的真實辛酸。

ㄚ頭錄《我愛黑澀會》淘汰賽時，壓力大到每天頭痛。（民視提供）ㄚ頭錄《我愛黑澀會》淘汰賽時，壓力大到每天頭痛。（民視提供）

詹子晴回憶，第一次錄影就是《我愛黑澀會》淘汰賽，壓力大到每天頭痛、嘔吐，甚至一上場前還得衝廁所狂吐，長期下來演變成習慣性頭痛，止痛藥吃到失效，讓她直呼「演藝圈真的不是一般人想的那麼輕鬆！」

鹿希派之前壓力大曾長乾癬。（民視提供）鹿希派之前壓力大曾長乾癬。（民視提供）

鹿希派則透露，過去因壓力大到幾乎每天頭痛，甚至長出乾癬，不敢出門、家裡亂成一團，最難受的是還得面對爸爸嚴厲的批評。所幸後來轉念，靠著努力上節目才逐漸走出低潮。

吳皓昇則說，長時間拍戲導致三餐不定時，還仰賴甜食補能量，結果胃食道逆流一度嚴重到「C級」！之後又因當奶爸作息大亂，體重飆升、內臟脂肪超標，笑稱自己曾經是「小孩在旁邊玩，我在旁邊喘」的阿伯狀態。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中