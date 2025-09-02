尪想邊看A片邊做X！她亂開條件「瘦到76公斤就答應」結果慘了

網紅陳真近期在節目大談與老公的閨房情趣。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名購物專家兼網紅陳真近期在《11點熱吵店》聊到與老公的性事秘辛，坦承老公曾向她提出「一邊看A片一邊做」的要求，個性保守、容易害羞的陳真第一時間相當抗拒，但為了不讓老公失望，她便隨口提出要求，只要老公能減肥減到76公斤她就答應，怎料不久後他竟真的減肥成功，陳真只好履行承諾。

陳真表示老公平時非常喜歡看日本動作片，常常都要看A片才有交功課的興致，陳真雖然沒興趣，但還會陪老公一起看，沒想到，對方有次突然提出一個要求：「有沒有可能他們在演什麼，然後我們照做？」

當下陳真內心其實不太願意，只好隨口回應：「好，你要是可以瘦到76公斤，我就陪你演。」，她也在節目上解釋為何會提出此要求，原來當時她只是希望老公能從84公斤瘦到剛認識時的76公斤，因為老公多次決定減肥，結果體重都原封不動。

怎料過了4個月後，老公竟真的成功瘦到76公斤，還興奮地站上體重計宣布成果，提醒陳真要履行承諾，陳真上節目回憶起此事更羞喊，「完事後我躺了兩個禮拜，腰超痛」，讓在場主持人都嚇到「這是可以說的嗎」。

