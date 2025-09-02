賀瓏爆感情風波「神隱3個月」！黃豪平鬆吐私下關係認會借錢

黃豪平今出席記者會，被問及師父黃子佼及好友賀瓏近況。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕熊熊與黃豪平搭檔主持NOWNEWS最新兩性YT節目《戀愛熊天秤》，今（2）日出席節目記者會。黃豪平被問及師父黃子佼及好友賀瓏近況，他坦言自己都是透過新聞才知道對方消息，不忘喊話有需要幫忙的話他會盡力。

賀瓏因感情風波形象一落千丈。（翻攝自臉書）

喜劇演員賀瓏日前先傳出與女星Albee交往，又爆出與已故前女友「天殘」的感情風波遭炎上，賀瓏也與薩泰爾因「理念不合」終止合約。過去黃豪平曾與賀瓏有多次合作，黃豪平今則坦言很久沒與賀瓏聯繫，「如果你們有困難的，來敲（指聯絡）我、我一定會回你，我能夠給幫忙的範圍之內會盡量給幫忙。」

請繼續往下閱讀...

被問到如果是找他借數十萬？黃豪平則秒回可以，「因為其實我們也一起合作過很多專案，我覺得他幫過我很多忙，之前有些合作案他都一口答應，所以我覺得有一些人情是要還的，我覺得現在其實大家就讓他好好休息一下吧，他自己受到衝擊應該也很大。」至於Albee方面，黃豪平則說之前他們曾有過「失戀陣線聯盟」群組，不過大家有另一半之後群組就沒再使用了，兩人也沒特別私交。

黃豪平坦言自己很少過問別人八卦，常常是後知後覺。（記者潘少棠攝）

黃豪平坦言自己很少過問別人八卦，常常是後知後覺，連師父黃子佼的消息他也都是看新聞才得知，「其實我都在想說他們不跟我聯繫的原因，會不會是因為怕我會很愛管，但我也沒資格說什麼，那是他們自己要去面對的事情，或者是我討人厭吧哈哈！所以我覺得沒關係啦，就他們有需要幫忙就來問我。」

