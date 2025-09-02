晴時多雲

娛樂 最新消息

「台版蘇志燮」資深小生姜厚任 70歲壽宴又秀戳喉

「資深小生」姜厚任於80年代演出多部連續劇。（翻攝自微博）「資深小生」姜厚任於80年代演出多部連續劇。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾於80年代演出一系列《一代歌后》、《珍珠傳奇》、《媽媽．吉利．小叮噹》等電視劇成為登上一線小生的演員姜厚任，日前過70歲壽宴時，身為「資深小生」的他當場表演氣功，拿著筷子正對喉嚨猛力一戳，嚇壞身旁周丹薇等女演員，這段影片被陳凱倫曝光還特別標明「請勿模仿純屬個人特技」。

姜厚任70歲壽宴大秀氣功，用筷子戳在喉嚨，還叮囑「萬一倒下趕快送醫院」。（翻攝自臉書）姜厚任70歲壽宴大秀氣功，用筷子戳在喉嚨，還叮囑「萬一倒下趕快送醫院」。（翻攝自臉書）

姜厚任被稱為「台版蘇志燮」，不過，他因不願演出本土劇，離開台灣演藝圈轉戰中國經商。陳凱倫日前曬出他在70歲壽宴上表演氣功，不過姜厚任用筷子戳喉嚨這一招已經用過很多次了，可見他對自己的氣功底子非常有自信。

陳凱倫幽默的說「是誰？嚇壞了周丹薇、溫翠蘋、胡翡翠、葉清月一堆美女！」畫面中的姜厚任秀了一手氣功，硬生生用喉嚨把筷子折斷，嚇得身旁美女出了一身冷汗。

陳凱倫參加姜厚任70歲壽宴紀錄他表演氣功過程。（翻攝自臉書）陳凱倫參加姜厚任70歲壽宴紀錄他表演氣功過程。（翻攝自臉書）

幽默的姜厚任在表演前還說：「我如果倒下的話，趕快轎車送醫院」，從他自信的表情看來，只覺得他有十足把握。當時姜厚任深吸一口氣，並往喉嚨施壓，另一隻手則用力往筷子拍打，身旁女星嚇得花容失色。

資深小生魅力果然驚人，在姜厚任大秀氣功之後，身旁美女們急忙檢查他的喉嚨，果然沒有損傷。陳凱倫更是不斷呼籲大家請勿模仿。

