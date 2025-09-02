晴時多雲

娛樂 最新消息

熊熊當媽業配激增撈500萬！認「一天吞10顆藥」鬆吐第二胎進度

熊熊（左）與黃豪平搭檔主持NOWNEWS最新兩性YT節目《戀愛熊天秤》。（記者潘少棠攝）熊熊（左）與黃豪平搭檔主持NOWNEWS最新兩性YT節目《戀愛熊天秤》。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕熊熊與黃豪平搭檔主持NOWNEWS最新兩性YT節目《戀愛熊天秤》，今（2）日出席節目記者會，兩人在節目中大聊愛情話題，熊熊2023年與圈外男友結婚育有一女，生活美滿幸福，被問及二胎規劃她也透露有在準備當中。

熊熊被問到二胎進度。（記者潘少棠攝）熊熊被問到二胎進度。（記者潘少棠攝）

熊熊本月4日將迎來39歲生日，透露當天會一家三口到烤肉店慶祝，如今女兒1歲半，被問到二胎進度，熊熊透露自己其實生完第一胎時就已經跟醫生討論第二胎，因為年紀關係，這一次取出來的卵子只有5顆，還好有可以用的，（卵子）取出來我也算功成身退了，明天會去醫院驗身體指數，安排植入的時間。」熊熊也提到因為女兒是在龍年出生，第二胎想要拚在馬年，黃豪平則笑說：「兩個剛好是『龍馬精神』」，一旁的熊熊則驚喜直呼：「你怎麼知道，我就是想要這個！」

黃豪平被問及生子想法，坦言和女友還是想要衝刺事業。（記者潘少棠攝）黃豪平被問及生子想法，坦言和女友還是想要衝刺事業。（記者潘少棠攝）

黃豪平被問及生子想法，他則坦言雖然有動念，但和女友還是想要衝刺事業，熊熊隨即替他打上強心針表示：「放心小孩子會帶財，他會讓你有辦法養得起他」，還提到當媽媽後業配有因此增加，代言費約有500萬，女兒也有不少業配邀約。

熊熊保養得宜看起來狀態極佳。（記者潘少棠攝）熊熊保養得宜看起來狀態極佳。（記者潘少棠攝）

熊熊保養得宜看起來狀態極佳，她則透露自己除了一年一次「進廠保養」外，她還很勤著吃保健品，「我現在早上跟晚上幾乎都吃一把，中藥加西藥起碼十幾顆。」她也說服用錢都有先給醫生看過，也感嘆現在陪女兒體力得顧不然很容易耗光。

