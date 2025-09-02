晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

接連遭背刺！被6渣男、員工騙百萬 熊熊自嘲「賠錢貨」

《戀愛熊天秤》開播媒體聯訪 黃豪平 熊熊 （記者潘少棠攝）《戀愛熊天秤》開播媒體聯訪 黃豪平 熊熊 （記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕熊熊與黃豪平搭檔主持NOWNEWS最新兩性YT節目《戀愛熊天秤》，今（2）日出席節目記者會，兩人在節目中大聊愛情話題，熊熊自招曾被6個渣男騙上百萬，過去創業也曾被信任的員工A錢，前經紀人更背著她搞AB合約，熊熊不禁自嘲她前半生都是「賠錢貨」。

《戀愛熊天秤》開播媒體聯訪 熊熊 （記者潘少棠攝）《戀愛熊天秤》開播媒體聯訪 熊熊 （記者潘少棠攝）

熊熊2023年與圈外男友結婚生有一女，生活美滿溫馨，不過熊熊過往情史多半坎坷，她笑說因為自己19歲就立志要當媽媽，總會遇到渣男以要給她幸福為由落入愛情圈套，總是會掏錢養男生，分手時還會被男方討回之前送給她的禮物，細數過去的6段戀情就花了她百萬，「除了我老公以外都是渣男！」

她今年6月突發文公開合作兩年的前經紀人惡行，包含威脅廠商獲取免費贊助、私下接案賺傭金等，來來回回也害熊熊損失數十萬，而之前熊熊身邊的助理員工還曾A了她百萬，「那時候有在做二手拍，他（員工）就說他對韓國代購也有興趣啊，我就自己也很白痴，把公司的帳戶都交給他，本來說好拿30萬來做生意，結果後來超支，他後來才自己說他沒有在做生意，他只是拿我的錢買他要穿的衣服，然後開著公司車然後帶她的家人出去玩。」

熊熊也感嘆自己真的像「賠錢貨」也說因為很怕欠別人，所以都寧願是自己多付出一點。如今當媽之後才更有感養孩的重擔，現在已經更會精打細算，而之前餅乾副業曾讓她快速進帳百萬，後來又因改做素食餅乾、生活用品等將錢賠光，她笑說現在要先專心拚第二胎，雖然還有做生意的夢，但會等之後再來做規劃。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中