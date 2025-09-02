接連遭背刺！被6渣男、員工騙百萬 熊熊自嘲「賠錢貨」

《戀愛熊天秤》開播媒體聯訪 黃豪平 熊熊 （記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕熊熊與黃豪平搭檔主持NOWNEWS最新兩性YT節目《戀愛熊天秤》，今（2）日出席節目記者會，兩人在節目中大聊愛情話題，熊熊自招曾被6個渣男騙上百萬，過去創業也曾被信任的員工A錢，前經紀人更背著她搞AB合約，熊熊不禁自嘲她前半生都是「賠錢貨」。

熊熊2023年與圈外男友結婚生有一女，生活美滿溫馨，不過熊熊過往情史多半坎坷，她笑說因為自己19歲就立志要當媽媽，總會遇到渣男以要給她幸福為由落入愛情圈套，總是會掏錢養男生，分手時還會被男方討回之前送給她的禮物，細數過去的6段戀情就花了她百萬，「除了我老公以外都是渣男！」

她今年6月突發文公開合作兩年的前經紀人惡行，包含威脅廠商獲取免費贊助、私下接案賺傭金等，來來回回也害熊熊損失數十萬，而之前熊熊身邊的助理員工還曾A了她百萬，「那時候有在做二手拍，他（員工）就說他對韓國代購也有興趣啊，我就自己也很白痴，把公司的帳戶都交給他，本來說好拿30萬來做生意，結果後來超支，他後來才自己說他沒有在做生意，他只是拿我的錢買他要穿的衣服，然後開著公司車然後帶她的家人出去玩。」

熊熊也感嘆自己真的像「賠錢貨」也說因為很怕欠別人，所以都寧願是自己多付出一點。如今當媽之後才更有感養孩的重擔，現在已經更會精打細算，而之前餅乾副業曾讓她快速進帳百萬，後來又因改做素食餅乾、生活用品等將錢賠光，她笑說現在要先專心拚第二胎，雖然還有做生意的夢，但會等之後再來做規劃。

