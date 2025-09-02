農曆七月韋禮安分靈體出現 「韋」基百科解密

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作才子韋禮安其實充滿幽默感，前陣子帶著老婆一起到五月天演唱會上追星，從台下觀眾被拱上台當嘉賓，他也樂得開心，圓夢和五月天合唱《志明與春嬌》。最近韋禮安則有自己的音樂新作品誕生，新EP《Love Wei Back Vol.1》的3首新歌，也會在明（3日）同步首播，並在9月5日數位上架。

韋禮安覺得音樂可以翻越整個宇宙。（索尼音樂提供）

韋禮安計畫推出全新Newtro（新復古）系列音樂作品，新EP《Love Wei Back Vol.1》收錄搖滾勁曲《愛我沒錯》、復古電子舞曲《珍妮佛》，以及苦情金曲《不變》，並以他獨有的幽默感和迷因梗架構了呈現這一系列歌曲的「韋宇宙」，他和團隊還幫「韋宇宙」打造了「韋」基百科，解密各種「韋」字頭開啟的宇宙紀錄。

韋禮安在「韋宇宙」裡呈現不同風格作品。（索尼音樂提供）

在「韋宇宙」中，韋禮安變身出3個同名同姓同臉但個性不同的分靈體，詮釋這3種不同風格的歌曲，其中一個分靈體造型也在今天曝光，韋禮安戴著好學生書卷味的眼鏡，配上如同制服的卡其色西裝，手上還要拿著書本，散發濃濃的文藝風。

韋禮安談到：「音樂，可以穿越語言、超越時間，甚至翻越整個宇宙。Love Wei Back，不只是倒帶，而是一次全新的記憶寫入。」

