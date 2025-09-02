晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

農曆七月韋禮安分靈體出現 「韋」基百科解密

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作才子韋禮安其實充滿幽默感，前陣子帶著老婆一起到五月天演唱會上追星，從台下觀眾被拱上台當嘉賓，他也樂得開心，圓夢和五月天合唱《志明與春嬌》。最近韋禮安則有自己的音樂新作品誕生，新EP《Love Wei Back Vol.1》的3首新歌，也會在明（3日）同步首播，並在9月5日數位上架。

韋禮安覺得音樂可以翻越整個宇宙。（索尼音樂提供）韋禮安覺得音樂可以翻越整個宇宙。（索尼音樂提供）

韋禮安計畫推出全新Newtro（新復古）系列音樂作品，新EP《Love Wei Back Vol.1》收錄搖滾勁曲《愛我沒錯》、復古電子舞曲《珍妮佛》，以及苦情金曲《不變》，並以他獨有的幽默感和迷因梗架構了呈現這一系列歌曲的「韋宇宙」，他和團隊還幫「韋宇宙」打造了「韋」基百科，解密各種「韋」字頭開啟的宇宙紀錄。

韋禮安在「韋宇宙」裡呈現不同風格作品。（索尼音樂提供）韋禮安在「韋宇宙」裡呈現不同風格作品。（索尼音樂提供）

在「韋宇宙」中，韋禮安變身出3個同名同姓同臉但個性不同的分靈體，詮釋這3種不同風格的歌曲，其中一個分靈體造型也在今天曝光，韋禮安戴著好學生書卷味的眼鏡，配上如同制服的卡其色西裝，手上還要拿著書本，散發濃濃的文藝風。

韋禮安談到：「音樂，可以穿越語言、超越時間，甚至翻越整個宇宙。Love Wei Back，不只是倒帶，而是一次全新的記憶寫入。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中