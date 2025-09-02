晴時多雲

陳喬恩身材瘦回13年前巔峰！首公開超狂減肥食譜

陳喬恩減肥有成，體重回到13年前最瘦巔峰。（翻攝自IG、微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳喬恩近年來將事業重心轉往中國，就算平時工作忙碌，也不忘在社群與粉絲互動。近日她為了拍攝新劇正在努力減肥中，短短2個月就從49公斤瘦到44公斤，甚至重回13年前最瘦的巔峰，她也首度公開減肥食譜，引發外界關注。

除了飲食控制外，陳喬恩也會做嬋柔或皮拉提斯等運動，以達成完美體態。（翻攝自IG）

陳喬恩7月底曾在IG發布限時表示，自己要在9月以前瘦到45公斤以下，當時她還崩潰喊「知道對一個46歲女人有多難嗎？」，沒想到竟真的在9月初達成目標了，她透露只要再降1公斤，就能回到13年前的身材巔峰，「那是個大吃大喝都不用擔心體重的年紀啊...」。

面對外界好奇如何短時間就瘦身成功，陳喬恩曾在限時分享自己的減肥早餐食譜，只有水煮雞胸肉、蔥蛋、蘋果和一杯檸檬水，除了嚴格的飲食控制外，陳喬恩也會做嬋柔或皮拉提斯等運動，以達成完美體態。

