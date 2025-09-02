i-dle舒華快閃太狂！破千人潮擠爆信義天橋搶看

〔記者鍾志均／台北報導〕超人氣韓團i-dle 台灣成員舒華今（2）午現身台北信義新光三越A11南大門廣場，出席代言運動品牌記者會，現場人山人海，二樓天橋、對面巷子、舞台周圍滿滿都是人，目測至少破千粉絲和圍觀民眾，就想目睹偶像一面。

舒華出席快閃店活動，現場破千粉絲擠爆信義A11南大門廣場。（記者鍾志均攝）

舒華出席限時快閃店，人潮爆棚，狂吸粉絲熱情應援，將活動氣氛推至最高潮，現場以「音樂啟動」概念共同揭幕，主辦單位安排黑膠唱盤，一片印有「SKECHERS」，一片標註「SHUHUA」，象徵舒適與潮流的結合，全場掌聲與尖叫聲不絕於耳，舒華說：「這就像我的舞台一樣，很有節奏感，也很有我的風格！」

舒華前進快閃店導覽。（記者鍾志均攝）

隨後舒華親自前往導覽展區，分享愛鞋穿搭哲學；她熱情向媒體與現場民眾介紹她本季最愛的鞋款，呼應她多變的穿搭風格。

舒華強調：「這次快閃店裡展出的每雙鞋，都是我自己十分喜歡的款式，希望大家來現場都能找到屬於自己的舒式主場。」

