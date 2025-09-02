無尊遭2女鬼纏身！還有1位沒未離開 「冥婚現場」曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人無尊近日在謝震武律師主持的《震震有詞》中，大膽分享多年主持靈異外景的驚悚經歷，甚至自爆曾遇過女靈欲與他「冥婚」，嚇壞現場來賓，包括資深媒體人許聖梅、民俗專家小煜老師與林鈺恩律師。

無尊形容看到亡靈的動作。（和展影視提供）

無尊回憶剛踏入靈異節目主持時，往往都要等到晚上十點後才開錄，每次都緊張到心跳加速。某次團隊到北海岸一棟廢棄民宅拍攝，沒想到三分鐘後，就有一名女工作人員突然情緒崩潰大哭說「我感覺好難過」，老師急忙處理後她才稍微平復。不料幾天後轉棚內錄製，她竟再度哭倒，疑似靈體「跟回來」，最後不得不轉調單位。據了解，該靈體因感情因素而輕生。

請繼續往下閱讀...

另一回，節目組赴金門廢棄軍醫院拍攝，場內氣氛陰冷，藝人Eason一進去就不舒服。沒多久，竟然有一台輪椅自己滑過，眾人全嚇傻。更詭異的是，輪椅還自動轉進房間「停好」，但全程沒拍到影像，僅能口述。返家後，無尊與Eason還常聽到「舊輪椅吱吱聲」，最後只好再次求助老師。

無尊講述出外景時工作人員看到地上發黑乾扁的大體。（和展影視提供）

無尊坦言有時節目效果真的玩過頭。某次到北海岸一處女子輕生地點拍攝，因遺書裡有「泡沫」二字，他竟隨口哼唱《泡沫》，還即興改歌詞。沒想到返家後夢見女子身影，老師直言女靈誤以為他有意，要與他「冥婚」。更巧的是，Eason還隨口說「蠻可惜的，又長得漂亮」，更讓女靈誤會。

無尊甚至爆料，自己一度同時被「兩位女鬼」纏上，其中一位至今仍未離開。主持人謝震武當場追問「那冥婚解決了嗎？」無尊苦笑直說：「還沒。」民俗專家小煜老師提醒，雖然女靈或許無惡意，但若長期吸收陽氣，仍恐影響健康，必須誠心供養或請祂離開，否則曖昧不清反被誤會成渣男，後果難料。

民俗專家小煜老師建議無尊好好超渡女亡靈。（和展影視提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法