娛樂 最新消息

嚇死！安娜貝爾同框鬼修女台灣現蹤 《厲陰宅》最終章陪看你敢不敢

「國際亡美」安娜貝爾（右）與「陰間芭比」鬼修女驚喜現身《厲陰宅：最終聖事》首映會，讓粉絲又驚又喜。（華納兄弟提供）「國際亡美」安娜貝爾（右）與「陰間芭比」鬼修女驚喜現身《厲陰宅：最終聖事》首映會，讓粉絲又驚又喜。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史最強大恐怖片宇宙全新力作《厲陰宅：最終聖事》，今（2）日在台舉辦媒體試片及首映會，特別「影人」（也可以叫影「鬼」）出席環節，安排了備受粉絲愛戴的「國際亡美」安娜貝爾與「陰間芭比」鬼修女世紀同框，讓粉絲又驚又喜。

這兩位《厲陰宅》宇宙最吸睛的「惡靈」紅到有自己專屬電影，過去從未出席同個場合，可說是王不見王，沒想到兩位「懼星」這次為了《厲陰宅：最終聖事》聯手站台，上演影迷期待的大場面。

該片獲譽為《厲陰宅》宇宙的「終局之戰」，講述震驚全美的「史慕爾家族鬧鬼案」，一家8口被惡靈多次欺侮，逼得屋主上電視尋求幫助，在華倫夫婦探訪完這棟鬼屋後，他們驚訝發現這間屋子裡竟藏有四大惡靈：一位滄桑老女人、一位暴力年輕女孩、一位過世的年長男性，以及躲在這三位背後的大惡鬼。

《厲陰宅：最終聖事》被譽為厲陰宅宇宙的「終局之戰」。（華納兄弟提供）《厲陰宅：最終聖事》被譽為厲陰宅宇宙的「終局之戰」。（華納兄弟提供）

華倫夫婦這次不僅得對抗四大惡靈，就連過去曾遇過的知名惡靈娃娃「安娜貝爾」竟回歸參一腳，為這場世紀對決再添變數。該片目前在社群上收穫不少好評，搶先觀賞過的媒體、觀眾都大誇「超乎想像的精采」，直呼本片為「最完美的結局」，呼籲所有粉絲絕對要進戲院見證華倫夫婦的最終之戰。

《厲陰宅：最終聖事》將於本週四（4日）包括2D、IMAX、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX版同步上映，首週場次將隨票贈送限量「見證惡靈A3海報」，數量有限贈完為止。片商也將於明天（3日）舉辦「有始有終 聯映特別場」，放映經典首集《厲陰宅》與最終篇章《厲陰宅：最終聖事》，購票即可獲得只送不賣的「厲陰宅宇宙典藏筆記本組」與「見證惡靈A3海報」，更有機會抽中「《厲陰宅》宇宙盲盒公仔」。

另外，本週末起也將加碼舉辦「影人陪看場」，特別邀請「國際亡美」安娜貝爾、「陰間芭比」鬼修女，將巡迴多個縣市，與全台影迷相見歡，一同觀賞新作《厲陰宅：最終聖事》，「影人陪看場」購票還可獲得限量「直擊驅魔A3海報」，詳情請洽各大影城。

