娛樂 音樂

Energy開唱倒數「蜜桃大放送」 團長生日坤達告白：奶哥是大壽桃

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣男團Energy即將於 9 月 6、7日於高雄巨蛋舉行「ALL IN 全面進擊」演唱會，最近團員都加緊排練，但今（2日）是團長牛奶生日，再怎麼忙，團員還是要抽出時間送上祝福，坤達還暖心告白：「奶哥是大壽桃！」

Energy為演唱會練團，團員也送上壽桃為牛奶（中）慶生。（相信音樂提供）Energy為演唱會練團，團員也送上壽桃為牛奶（中）慶生。（相信音樂提供）

在Energy練團空檔，團員突然端出大壽桃要幫牛奶慶生，除了唱生日歌還說：「祝奶哥福如東海、壽比南山！」坤達暖心表示：「奶哥就是外面這顆大壽桃，包著我們四個小壽桃。」

近期為了演唱會造型，坤達、書偉特地將頭髮染成特殊的綠色與粉色，搭配一起正好與大壽桃的顏色相呼應，兩人站在牛奶身旁笑說：「我們就是壽桃的顏色！」牛奶忍不住直呼：「真是情和義、值千金！」

Energy牛奶（中）過生日，坤達（右二）形容他就像大壽桃包覆著團員。（相信音樂提供）Energy牛奶（中）過生日，坤達（右二）形容他就像大壽桃包覆著團員。（相信音樂提供）

這次Energy演唱會除了團體合唱歌迷喜愛的夯曲，另外團員也有各自表現機會，像是牛奶與坤達將挑戰前所未有的10公尺高空彈簧特技，Energy也將在環繞移動舞台上從觀眾頭頂橫空飛越，團員笑稱這根本是Energy的「蜜桃大放送」，所以送壽桃給牛奶也是要他先「吃桃補桃」，演唱會購票可洽拓元售票系統。

